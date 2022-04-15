Dünya yazarı Aktaş: Enflasyonla mücadeleye bir ay daha ara!

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, "Enflasyonla mücadeleye bir ay daha ara!" başlıklı yazısında Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 14'te sabit bırakmasını değerlendirdi. Aktaş, "Ocak, şubat ve marttan sonra nisanda da politika faizinin sabit tutulması yüzde 14'ün şu koşullarda Türkiye için ideal düzey olarak görüldüğünün işareti mi? Yoksa bu orada kalmak, daha önceki indirimlerle tüm dengeler bozulduğu için yeni indirime gidememe, faizi de artıramama çaresizliğinin bir sonucu mu?" diye sordu.

Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelede politika değişikliğine gitmesini değerlendiren Aktaş "Politika faizi enflasyondan düşük olmayacak diyen de bu Merkez Bankası yönetimiydi. Şimdi her seferinde orana kılıf uydurabilmek için değişik değişik metinler kaleme alan da bu Merkez Bankası yönetimi. Sahi enflasyonun altına inmeyen politika faizi mi doğruydu, şimdiki mi doğru?" diye yazdı.

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