Dünya yazarı Aktaş: Enflasyon oranı yüzde 19'un üstünde gelirse Merkez Bankası faiz artırımına gidecek mi?

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, köşesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından cuma günü açıklanacak olan enflasyon verilerini değerlendirdi. Aktaş, "TÜFE değişim yıllıkta yüzde 19'un üstünde bir orana işaret ederse Merkez Bankası ne yapacak?" diye yazdı.

Aktaş, ağustos ayında yapılan sıfır araçlarda ÖTV matrah düzenlemesi ve kurdaki gerilemenin TÜFE üzerinde olumlu etki yapacağına işaret ederken, diğer yandan okulların iki yıl sonra yüz yüze eğitime geçmesinin TÜFE üzerinde olumsuz etki yaratacağını ifade ederek şöyle yazdı:

"Adeta iki yıl aradan sonra açılacak okullar ve bu çerçevede yapılmakta olan harcamalardaki hızlı artış. Okul ücretleri, servis, kırtasiye, kıyafet... Üstelik bu zamlar fiyat endeksine ağustosta sınırlı bir şekilde yansıyacak, asıl yansıma eylülde olacak.

Dolayısıyla TÜFE ağustos ayında geçen yılki oranın üstüne çıkmasa bile eylülde çok büyük olasılıkla 2020 oranı aşılacak.

Geçen yılki oranların biraz üstüne çıkılması ya da altında kalınması tabii ki normalde çok önemli değil ama bu kez bu durum çok büyük önem taşıyor.

Yıllık TÜFE değişimi yüzde 19'u aşacak mı, aşmayacak mı?

Yani Merkez Bankası'nın politika faizinin üstüne çıkılacak mı, çıkılmayacak mı?

Yüzde 19'un üstünde bir TÜFE oranı geldiği takdirde Merkez Bankası faiz artırımına gidecek mi, gitmeyecek mi?

Faiz artırımına gidilmesi halinde bu kamuoyuna nasıl izah edilecek, yok eğer tersi olur ve enflasyonun altında bir faizde inat edilirse kur tırmanışı yeniden başladığında ne yapılacak?"

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