Dünya yazarı Aktaş: 'Enflasyon makul seviyeye inecek' gibi yusyuvarlak laflar edenler, ayakları yere basan oranlar verebilmelidir

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Ekonomiyi faiz ve kur sarmalından çıkardık" sözlerine karşı "Ekonominin faiz ve döviz sarmalından kurtarıldığını söyleyenler, bu geçici durumun KKM denilen ve süresi bittiğinde ekonomiyi kaosa sürükleyecek olan sistem sayesinde olduğunu unutmuş görünüyor." dedi.

Aktaş yazısının devamında şöyle dedi:

"Faiz ve kuru hallettik, sırada enflasyon var, öyle diyor Bakan Nebati.

Geçen yılın nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos ve eylül ayları toplamındaki fiyat artışı yüzde 11.6 olmuştu. Diyelim ki bu yıl söz konusu altı aydaki artış yüzde 20'de tutulabildi. Mevcut gidişle böyle bir oran mucize gibi ama diyelim yüzde 20'de kalmak mümkün oldu. Şu durumda eylül sonuna gelindiğinde yıllık artış yüzde 73'e ulaşacak.

Nisan-eylül döneminde altı ay toplamındaki artışın yüzde 25 olması halinde ise eylül sonundaki yıllık oran yüzde 80'i aşacak.

Sayılar güzeldir ama iyi kullanmak gerekir...

'Enflasyon düşecek, makul bir seviyeye inecek' diye yusyuvarlak laflar edenlerin de ayakları yere basan oranlar verebilmeleri gerekir."

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