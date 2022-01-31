Dünya yazarı Aktaş: Enflasyon ağırlıklarında elektriğin payının düştüğünü göreceğiz

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, perşembe günü açıklanacak ocak enflasyon verilerinde, bu yılın ürün kalemlerinin ağırlıklarının da belirleneceğini ifade ederek "Elektrikteki zam, yalnızca bu yılın değil, kim bilir kaç yılın en büyük zammı... Ama hazır olun, perşembe günü açıklanacak TÜFE'nin yeni ağırlıklarında elektriğin payının düştüğünü göreceğiz. Elektriğin geçen yılki TÜFE'de yüzde 2.71 olan ağırlığının ocak ayı için yüzde 2.3-2.4 düzeyine ineceği hesaplanıyor. Oysa aylık geliri 5 bin lira olan ve ayda en iyi ihtimalle 400 liralık elektrik faturası ödeyen bir aile için elektriğin payı yüzde 8." dedi.

Aktaş, elektrik fiyatlarındaki zamma rağmen, hesaplamadaki ağırlığın düşürülmesini ise şöyle açıkladı:

"Vatandaşın en çok ne için harcama yaptığı hanehalkı bütçe anketiyle belirleniyor. Ayrıca nihai tüketim harcamalarındaki değişim izleniyor. Ağırlıkları belirlemede en önemli ölçülerden biri olarak da son aşamada her bir kalemin bir önceki yıldaki fiyat değişimine bakılıyor.

Gelelim zam rekoru kırılan elektrikteki duruma... Geçen yıl TÜFE artışı yüzde 36 olurken elektrikteki zam oranı yüzde 22'de kaldı. Dolayısıyla 2021 itibarıyla elektriğe yapılan harcamanın toplamdaki payı azaldı.

İşte izlenen yöntem gereği geçen yılki pay bu yıla girişte esas alınıyor. Elektriğin geçen yılki TÜFE'de başlangıç ağırlığı yüzde 2.71 düzeyindeydi. Ancak geçen yıl elektriğe genele oranla daha düşük zam geldiği için bu ağırlık bu yıl ocakta muhtemelen yüzde 2.3-2.4 aralığında olacak.

Bu durumun sonucu da belli. Vatandaşın cebinden çıkacak tutar, TÜFE'ye tam yansımamış olacak."

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