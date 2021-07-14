Dünya yazarı Aktaş: İşsizliği azaltmayan, refahı artırmayan büyümenin ne anlamı var ki

Dünya yazarı Alaattin Aktaş, bugünkü yazısında sanayi üretimindeki artışın ve hazirana dönük tahminler Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 25'e yakın büyüyebilir dedi.

Aktaş, bu oranın gerçekleşmesi durumunda ise ilk yarı büyümesinin yüzde 16 olacağını yazdı. Aktaş bu oranların ise geçen yıl ki çöküşün baz etkisi olduğunu söyleyerek şöyle yazdı:

"Bu cilalı oranlar geçen yılki çöküşün yarattığı baz etkisinin sonucu. Hem işsizliği azaltmayan, refahı artırmayan büyümenin ne anlamı var ki."

Aktaş, bardağın dolu tarafı gözümüze güzel görünüyor ama boş tarafı da görmek gerek diyerek şöyle yazdı:

"İkinci çeyrekte yüzde 25 gibi bir büyüme yakalanması olasılığı güçlü ve biliyoruz ki bu olağanüstü oran geçen yılki çöküntü sayesinde.

Peki bu yıl yüzde 25 dolayında büyüyerek sabit fiyatlarla 480 milyar lira düzeyine erişeceği tahmin edilen ikinci çeyrekteki GSYH (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) bir önceki yıla göre, yani 2019’a göre ne kadar artmış olacak dersiniz; yüzde 12.

Bir yıl daha geri gidelim, yani 2018’in aynı çeyreğiyle kıyaslama yaparsak bulacağımız oran yüzde 10.

Yani Türkiye ekonomisi ikinci çeyrek bazında üç yılda yüzde 10 büyümüş. Bir başka ifadeyle her yıl için ortalama yüzde 3'lük bir büyüme söz konusu.

Kaldı ki çok daha hızlı büyüme gerçekleştirmiş görünsek ne olur ki... Büyüme istihdam yaratmaktan, refahı artırmaktan uzaksa ne anlam ifade eder ki"