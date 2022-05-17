Dünya yazarı Aktaş: Dövizde açık büyüyerek devam edecek

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ve nisan ayı itibariyle 5,5 milyar dolara ulaşan cari açık verilerini köşesinde değerlendirdi. Aktaş, Türkiye'nin petrol, doğalgaz, ara malları, gıda gibi bazı ürünlerin ithalatını kısmasının mümkün olmadığını, bununda önümüzdeki dönemde cari açığı daha da artıracağını öngörerek şöyle dedi:

"Peki döviz açığını aşağı çekecek şekilde gelirlerimizi artırabilir miyiz? Pek kolay değil. Örneğin ihracatı bugünden yarına artırmak mümkün olabilir mi? Ya diğer döviz gelirlerini; turizmi, taşımacılığı, yurtdışı müteahhitlik hizmetlerini? Bunlar arasında en büyük gelir kalemi olan turizmde bu yıl umulan olmayacak, bu da kesin.

Dolayısıyla döviz gideri pek düşmeyecek ama gelir gidere ayak uyduracak boyutta artmayacak. Hele hele yurtdışında fiyatlar yükseldiği sürece bu sefer aynı miktar ithalata daha fazla döviz ödeme durumu ortaya çıkacak. Dövizde açık devam edecek; hatta çok muhtemeldir ki büyüyerek devam edecek.

Mevcut durum zaten sıkıntılı ve Merkez Bankası döviz bulabilmek için adeta taklalar atıyor; sonra da kendisine ait olmayan bir paranın değerini zapt edebilmek için olmadık yöntemlere başvuruyor. Oysa elinde çok güçlü bir silah var; ama onu kullanması yasak!

Yani sonuç!

- Döviz talebi devam edecek.

- Döviz bollaşmayacak.

- Dövizde arz-talep dengesi talep lehine bozulacak.

İktisadın birinci kuralı işleyecek; arzı kıt olan her ürün gibi dövizin fiyatı da artacak."

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