Dünya yazarı Aktaş: “Döviz niye artıyor” sorusu biraz havada kalmıyor mu?

Dünya yazarı Alaattin Aktaş, Merkez Bankası'nın net rezervinin ağustos sonunda eksi 37 milyar doları aştığını kaydettiği yazısında döviz kurlarının neden yükseldiğini "Cari açığı kapatacak kalemlerde giriş olmadığı gibi bir de aksine çıkış yaşanıyor. Bu yıl en çok işaret ettiğimiz konu oldu; yabancı yatırımcı hisse senedinden de, devlet iç borçlanma senedinden kaçarcasına uzaklaşıyor. Doğrudan yatırım, zaten yıllardır ara ki bulasın. Bunlar döviz arzı yönünden yaşanan sıkıntılar. Diğer tarafta talep de hız kesmiyor ki..." diye açıkladı.

Türkiye'nin dövize ihtiyaç duyduğunu ancak döviz elde edecek kaynaklarının sınırlı olduğunu belirten Aktaş, "Kamu ve özel sektör borç ödemek için dövize ihtiyaç duyuyor. Bir dönem vatandaşı TL tutmaktan bezdirircesine faizi düşürmüşsünüz ve dövize bir hücum yaşanmış. Bütün bunların üstüne rezerviniz de yok olmuş ve eksiye düşmüş... Uluslararası alanda yaşanan yalnızlığa hiç girmiyorum. Şimdi bütün bu gerçekler ortada dururken, “Döviz niye artıyor” sorusu biraz havada kalmıyor mu?" diye sordu.

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