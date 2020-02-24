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Ekonomi

Dünya yazarı Aktaş: Dört aydır faiz düşerken enflasyon artıyor, son faiz indirimi niye yapıldı?

"İktisat kitapları faiz düşünce 'Enflasyon geriler' demez"

24 Şubat 2020 10:27

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Merkez Bankası'nın yarım puanlık faiz indirimini bugünkü köşesinde yorumladı. Aktaş, "Son dört aydır faiz düşerken enflasyon artıyor. Şu durumda insan merak etmeden duramıyor; bir dizi olumsuzluğu körükleyecek son faiz indirimi niye yapıldı?" diye sordu. 

Aktaş, "İktisat kitapları çok çok özetle 'Düşük faiz sayesinde yatırımlar artar, üretim artar, tüketim artar, ekonomi canlanır, işsizlik azalır, refah büyür' der. İktisat kitapları faiz düşünce “Enflasyon geriler” demez.  Merkez Bankası faizi geçen hafta 0.50 puan daha aşağı çekerek yüzde 10.75’e indirdi. İyi güzel de bu niye yapıldı? İktisat kitaplarının yazdığı gelişmeler olsun diye mi? Belki... İyi ama Merkez Bankası kredi büyümesi ve kredi kompozisyonundaki gelişmelerden rahatsız. Bu rahatsızlık geçen haftaki faiz indirimi kararının açıklamasına yansımış durumda." düşüncesini dile getirdi. 

Aktaş, "Ayrıca faiz 0.50 puan daha aşağı çekildi diye kimse yatırıma koşmuyor. Yatırım kararı almanın tek ölçüsü faiz değil ki. Bizim temel sorunumuz güven. İster ekonomik dalgalanmanın sona ermesi açısından, ister dış politika ve onun ekonomiye yansımaları açısından... Bir yıl sonra neyin nasıl oluşacağını kim tahmin edebiliyor... Yeri gelir bakkal açmak için bile tereddüt edersiniz; kaldı ki devasa yatırımlara girişmek, o kadar kolay mı?" ifadesini kullandı. 

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