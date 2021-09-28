Dünya yazarı Aktaş: Dolar kuru OVP'de açıklanan yıl sonu tahminine geldi bile

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, "Kur son üç ayda 8.80-8.90 arasında seyrederse yıl ortalamasında 8.30'luk tahmine ulaşılıyor. Ancak faiz indirimi devam ettiği takdirde bu düzeylerde kalınması zor görünüyor" dedi. Aktaş, Orta Vadeli Program'da (OVP) açıklanan yıl sonu dolar tahminini şimdiden gelindiğini anlattığı yazısında şöyle dedi:

"OVP’ye göre dolarda yıl ortalamasının 8.30 olarak tahmin edildiğini belirttik. Bu ortalamaya bir anlamda şimdiden ulaşıldığı da dikkati çekiyor.

Eylülü geride kalmış sayalım; dolar son üç ay ortalamasında hiç artmayıp 8.84-8.85 dolayında gerçekleşse bile yıl ortalaması 8.28 olacak. Yani OVP’de yazan 8.30’a gelindi bile.

Son üç ayı 8.84-8.85 düzeyinde geçirebilir miyiz, o ayrı tabii ki.

Faizi düşürmeye başladık bir kere. Bize kim dur diyecek ki!

Faiz indirimi önümüzdeki aylarda da devam ettiği sürece kur daha da yukarı gidecek demektir. Hele hele bu indirim enflasyon yükseldiği halde yapılırsa malum son kaçınılmazdır.

2018 yılını hatırlayalım. Rahip krizi sırasında kur ve enflasyon yükselirken faizi zamanında artırmamak, daha sonra çok yüklü bir faiz artırımını zorunlu hale getirmişti. Şimdi ise faizi artırmak bir yana, yangına benzin dökercesine indirim yapıyoruz."