Dünya yazarı Aktaş: Devlet, son sekiz OVP'de dolar hedefini tutturamamış; peki bu yanlış bilgilendirmenin bir yükümlülüğü var mı, yok!

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş,son sekiz Orta vadeli Program'da (OVP) hedeflenen kur hedeflerinden birinin bile tutmadığını yazdı. Artan döviz kurları için OVP'de açıklanan kur düzeylerine işaret ederek "Daha bir buçuk ay önce açıkladığımız programda 2022’nin yıl ortalaması kurunu 9.27 öngördük. Dolar şimdi kaç lira, 9.28-9.29! O düzeye şimdiden geldik bile." dedi. Aktaş, yazısında son sekiz Orta vadeli Program'da hedeflenen kur hedeflerinden birinin bile tutmadığını yazdı.

Aktaş, yapılan yanlış hesaplamalara " 'olur o kadar yanlış' mı diyeceğiz?" diye sorarak yazısında şöyle dedi:

"Devlette yıllardan beri yanlış hesap yapılıyor. Vatandaşa da, yatırımcıya da, Türkiye’ye ilgi gösteren yabancıya da bir anlamda yanlış bilgi veriliyor.

Peki bu yanlış bilgilendirmenin bir karşılığı, bir yükümlülüğü var mı, yok!

Bir banka çalışanı düşünün; mudiye “Faiz yüzde 20” diye hesap açıp vade sonunda “Yanlış söylemişim, faiz yüzde 15’miş” diyebilir mi?

O banka, yanlış faiz söyleyen çalışanını anında kapının önüne koyar.

Peki dolar tahmininde yıllar yılı adeta ısrarla yanılanlar; ya onlar!"