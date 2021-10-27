Dünya yazarı Aktaş: Demek ki etrafla didişmeyince TL değer kazanabiliyormuş

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, "Büyükelçi krizi en azından şimdilik tatlıya bağlandı ve 9.84'ü gören dolar kuru 9.41'e kadar geriledi. Demek ki başka bir dizi olumsuzluk olmasına rağmen etrafla didişmeyince, kavga etmeyince Türk parası değer kazanabiliyormuş" dedi. Aktaş, "yabancı TL'nin değer kaybetmesini niye istesin?" diye sorarak köşesinde şöyle yazdı:

"Yurtdışında 1 dolara satılan bir ürünü, dolar kuru 10 lirayken Türk tüketici 10 liraya alabiliyor, kur arttığı ölçüde Türk tüketicinin cebinden çıkacak para da artıyor. Ve öyle bir aşamaya geliniyor ki, kur çok arttığı için artık Türk vatandaşının gücü o ürünü almaya yetmiyor. Örneğin kur yüzde 20 artmış, gelir yüzde 10.

Siz Türkiye’ye satış yapan yabancı bir ihracatçı olsanız Türk parasının değer yitirmesini mi istersiniz, yoksa değer kazanmasını ve bir yerine iki ürün satabilir hale gelmeyi mi?"