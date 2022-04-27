Dünya yazarı Aktaş: Cumhuriyet tarihinde bir ilk daha; Hazine'nin ödeyeceği iç borç faizi, anaparayı geçti

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, nisan ayında Hazine'nin faiz ödemesinin ana para ödemesini geçtiğini ve bunun cumhuriyet tarihinde bir ilk olduğunu belirterek "Ödenecek iç borç tutarı dört ayda yüzde 13 artarken, faiz tutarındaki artış yüzde 119'u buldu" dedi.

Aktaş, söz konusu durumun eylül ayında başlayan faiz indirimlerinden kaynaklandığını ifade ederek şöyle dedi:

"Hazine, nisan ayı itibarıyla artık hiç borç almasa bile 1.7 trilyon lira iç borç faizi ödeyecek. Dört aydaki artışın oranı yüzde 119! Son bir yıldaki artışın oranı yüzde 174!

Borcumuz çok daha düşük oranda artıyorken, nasıl oluyor da faiz yükü böylesine tırmanıyor? Hazine bürokratları mı hata yapıyor?

Yüksek faizle ya da yanlış tercihlerle borçlanmak onların kabahati mi? Yoksa siyasi otoritenin attığı adımlar mı Türkiye’yi ve Hazine’yi bu hale soktu?

'Ne var ki bunda' denilecek bir durumda değiliz. 'Çok şey var bunda' çünkü! Türkiye bir yıl önce nisan itibarıyla 635 milyar lira faiz yükü altındayken, aradan geçen bir yılda bu yükü ne yaptı da 1.1 trilyon lira artırıp 1.7 trilyona çıkardı?

Son bir yılda faiz yükü anapara borcu kadar büyüseydi 184 milyar lira dolayında bir artış olacaktı. Oysa bizim borcumuzdaki artış 1.1 trilyon lira.

Yani atılan yanlış adımlar yüzünden iç borç faizi normalden 925 milyar lira kadar daha fazla artmış. Üç beş milyar değil, 925 milyar!"

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