Dünya yazarı Aktaş: Çekirdek enflasyon da faizin üstüne çıkarsa o zaman para politikası belirlerken hangi orana bakılacak?

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, köşesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) "Para Politikası belirlemede Merkez Bankaları çekirdek enflasyon göstergesini esas alır" söylemini değerlendirdi. Aktaş, "Para politikası duruşunu belirlerken meğer genel TÜFE oranına değil, çekirdek enflasyona bakmak gerekiyormuş. Bu yaklaşım değişikliğinde TÜFE'deki yıllık artışın politika faizinin üstüne çıkmasının herhalde bir ilgisi yoktur!" diye yazdı.

Aktaş, "şapkadan çekirdek enflasyon çıktı" diyerek yazısında şöyle dedi:

"Yıllık TÜFE artışı politika faizinin üstünde açıklanınca Merkez Bankası’nın çıkış yolu olarak 'tahmin edilen ya da öngörülen enflasyonu' gündeme getireceğini düşünmüştük.

Merkez Bankası’nın 2021 sonu tahmini yüzde 14.1 düzeyindeydi, açıklanan OVP ile tahmin yüzde 16.2'ye revize edildi.

Yüzde 16.2 bile dikkate alınmış olsa Merkez Bankası’nın faiz artırmak gibi bir zorunluluğu görünmüyordu. Faiz indirimine gitmek riskli olabilirdi ama 'geçmiş dönem enflasyonu gelecek dönem faizi' çelişkisi iyi işlenebildiği ve piyasanın buna ikna olması sağlanabildiği takdirde ciddi bir dönüşüm de gerçekleştirilebilirdi. Ne var ki bunu sağlamanın neredeyse olanaksız olduğu da ortadaydı. Hemen hemen her kesim, her siyasi partinin seçmeni açıklanan enflasyon oranlarına bile kuşkuyla bakarken gelecek dönemin enflasyonunun tutacağına inanan bulmak pek mümkün değildi.

Ama çare tükenmezdi ve şapkadan başka bir kavram çıkarıldı; çekirdek enflasyon. Ama bir tehlike var. Gün gelir çekirdek enflasyon genel oranın üstüne çıkarsa o zaman para politikası duruşunu belirlerken hangi orana bakılacak?"