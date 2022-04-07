Dünya yazarı Aktaş: Cari açık ilk çeyrekte 18 milyar doları aşacak

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, "Cari işlemler açığının ilk çeyrekte 18 milyar doları aşması, mart sonu itibarıyla yıllık olarak ise 26 milyar dolara ulaşması bekleniyor." dedi.

Aktaş, "Bu yıl ocakta 10.3, şubatta 7.9, martta 8.2 milyar dolar ticaret açığı verildi. Ödemeler dengesine ilişkin olarak henüz ilk ayın gerçekleşmesi açıklandı ve ocak ayındaki cari işlemler açığı 7.1 milyar dolar oldu.

Şubat ve mart aylarının dış ticaret gerçekleşmesinden yola çıkılarak yapılan hesaplamalar, bu aylarda sırasıyla 5.5 ve 5.8 milyar dolar civarında cari açık verileceğine işaret ediyor.

Bu durumda yılın ilk çeyreğindeki cari açık 18 milyar doların üstüne çıkacak. Cari açık, mart sonu itibarıyla da yıllık bazda ise 26 milyar dolara ulaşacak" dedi.

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