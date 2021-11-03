Dünya yazarı Aktaş: Çalışanların neredeyse yarısının asgari ücretli olduğu bir ülkede hangi refahtan söz edilebilir ki?

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, "Ekonomik gidişata ilişkin sıkıntılar ne zaman büyüse, yoğunlaşsa malum sorular daha sık sorulmaya başlanır; Ekonomik kriz mi geliyor?" diyerek, bir ülkede ekonominin temel amacının "vatandaşın refah içinde yaşamasını sağlamak" olduğunu ifade etti. Aktaş, "Vatandaşın refahı en yalın haliyle kişi başına gelirle ölçülür. Biliyoruz ki bizde kişi başına gelir yıllardır artmak bir yana gerileme eğiliminde" diyerek yazısında şöyle dedi:

"Aslında vatandaş kişi başına gelirle pek de ilgilenmez. Onun baktığı, cebine giren paranın iyi bir yaşam sürmesine yetip yetmediğidir.

Bu konuda söylenebilecek çok şey var mı?

Ücretle çalışanların neredeyse yarısının asgari ücretli olduğu bir ülkede hangi refahtan söz edilebilir ki?"