Dünya yazarı Aktaş: Bunca yıllık yönetimden sonra insanları ucuz ekmek kuyruğuna sokmak gerçekten maharet istiyor

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, ucuz ekmek kuyruklarına ilişkin olarak "Bunca yıllık yönetimden sonra insanları adeta açlığa mahkum edercesine ucuz ekmek kuyruğuna sokmak gerçekten maharet istiyor." dedi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milletimizi faize ezdirmeyeceğiz" sözüne atıfta bulunan Aktaş, bu kez de vatandaşları fiyat artışlarının ezdiğini ifade etti.

"Faiz indirildiğinde dövizin fırlayıp fırlamadığını görmek için geçmişe hiç mi bakmazsın!" diyen Aktaş yazısında şunları kaydetti:

"Döviz fırladığında fiyatların nasıl seyrettiğini hiç mi incelemezsin! Ya da bir Allah’ın kulu çıkıp da, 'Bu yanlıştır, ülkeye büyük zarar verir, maliyet çok ağır olur' demez mi, diyemez mi? Yoksa şu an yaşadığımız gibi birileri koro halinde 'Nasıl daha önce aklımıza gelmedi, bu ne şahane politikadır efendim' diye alkış mı tutar?"