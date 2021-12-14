Dünya yazarı Aktaş: Bir Merkez Bankası düşünün ki bir eliyle ulusal paranın değerini düşürüyor; diğer eliyle de değerini artırmaya çalışıyor

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, ekim ayı cari dengenin şimdiye kadarki en yüksek ikinci fazlayı verdiği sıralarda TL'nin dolar karşısındaki rekor değer kaybına dikkat çekti. Aktaş, hükümetin uyguladığı ekonomik modelde kurdaki dalgalanmaların dış ticaret üzerindeki etkisinin beklendiği gibi olmayacağına işaret ederek "Kur arttı diye ne ihracat tırmanışa geçecek, ne ithalat dibe oturacak" dedi.

Aktaş, Ekim ayındaki gelen cari fazlanın yüksek turizm gelirlerinden kaynaklandığının altını çizdi.

Merkez Bankası'nın yükselen döviz kurlarına müdahale etmesini de değerlendiren Aktaş "Bunu bir kere yaptık, iki kere yaptık; dövizi geriletemediğimiz gibi artışını da durduramadık. Dün bir kez daha denedik ve öyle görünüyor ki denemeye devam edeceğiz. Bir Merkez Bankası düşünün ki bir eliyle ulusal paranın diğer paralara karşı olan değerini düşünüyor, diğer eliyle de ulusal paranın değerini artırmaya çalışıyor. İşte bunun adı olsa olsa 'Türk tipi ekonomik model' olur!" dedi.

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