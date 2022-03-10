Dünya yazarı Aktaş: Benzine 6, motorine 8 lira fazla ödüyoruz

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, akaryakıta gelen üst üste zamların hiç değişmediği takdirde enflasyonu tek başına 1.5 puan artıracağını ifade etti. Aktaş, gıda ürünlerindeki artış ve dolar/TL kurunun yükselmesiyle mart ayında çift haneli enflasyonun görülebileceğini ifade etti.

Aktaş, savaşın ve buna bağlı petrol fiyatlarının artmasının akaryakıt zamlarında etkisi olduğunu ancak söz konusu durumda en büyük payın faiz indirimleri sonucu dolar kurunun yükselmesi olduğunu belirterek şöyle dedi:

" 'Eylülde başlayarak faizi indirmeyip döviz kurunun normal seyrinde artmasını sağlasaydık, acaba şu an akaryakıt kaç lira olurdu?'



Tüm veriler ortada. Doların altı ayda yaklaşık yüzde 12 artarak 8.50'den 9.50'ye gelmesi gerekirdi. Normali buydu. Buna göre kur artışı+petroldeki pahalanma sonucu bir varilin maliyeti yüzde 79 kadar artardı. Geçen yılın eylülündeki akaryakıt fiyatlarını yüzde 79'luk maliyet artışı kadar artırsak şimdi benzini 14 liradan, motorini 13 liradan alabilirdik. Hadi diyelim motorinde sıkıntı var ve fiyatı daha fazla arttı, olsun olsun 15 lira olurdu.



Benzin bugün 20 lira, olması gereken 14 civarıydı, 6 lira fazla ödüyoruz.



Motorin bugün 23 lira, olması gereken 15 civarıydı, 8 lira fazla ödüyoruz.



Bu fazla fazla ödemeyi niye yapıyoruz?



Faizi indirdiğimiz için!



Peki faiz indirmenin neye ve kime yararı oldu?"

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