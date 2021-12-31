Dünya yazarı Aktaş: BDDK ve Merkez Bankası verileri dövizi üçte bir oranında düşürecek boyutta bir satış olmadığını gösteriyor

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, dün Merkez Bankası tarafından açıklanan yurtiçi yerleşik döviz mevduat hesaplarında düşüşü değerlendirerek "17-24 Aralık haftasında gerçek kişilerin döviz hesabı yalnızca 136 milyon dolar geriledi. Herhalde kimse bu kadarcık satışla kurların üçte bir düşmesinin sağlandığını söyleyemez. Aynı hafta tüzel kişiler ise 1.6 milyar dolarlık alım yaptı." dedi.

Aktaş, konuya ilişkin olarak yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

"Ne diyorduk göğsümüzü gere gere:

'Öyle bir paket açıklandı ki, vatandaş dövizini satmak için ne yapacağını bilemez oldu; sattı da sattı ve bunun sonucunda da döviz işte böyle düştü!'

Hani nerede? Nerede bu satış?

BDDK'nın verileri de, Merkez Bankası'nın verileri de öyle piyasayı adeta alt üst edecek, dövizin üçte bir oranında gerilemesi sonucunu doğuracak boyutta bir satış olmadığını gösteriyor. Hatta net olarak satış değil alım yapılmış.

Peki şu durumda o günkü dövizi kim sattı?

'Arkadaşlara' bir daha mı sorsak ki 'Biz bir şey yaptık mı' diye!"

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