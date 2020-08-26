Dünya yazarı Aktaş: Bankalar geç likidite penceresini hesaplarını denkleştiremedikleri için mi kullanıyor, yoksa oraya doğru itildikleri için mi?

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Merkez Bankası'nın uzun süre sonra ilk kez kullandığı geç likidite penceresi kanalının nasıl çalıştığını yazdı.

Bugünkü yazısında bankaların geç likidite penceresine 'itildikleri'ni yazan Aktaş, "Bir banka Merkez Bankası’ndan geç likidite penceresi kanalıyla para kullanmak durumunda kalınca çok özet olarak “Ben bugün hesabımı denkleştiremedim, açığım var, mecbur kaldım sana geldim” demiş oluyor. Çünkü bu işlem diğer fonlama kanalları kapandıktan sonra, saat 16.00-17.00 arasında yapılıyor. Ama acaba şu dönem bankalar bu kanalı hesaplarını denkleştiremedikleri için mi kullanıyor, yoksa oraya doğru itildikleri için mi? Son gelişmeler farklı bir yöne doğru evrilme yaşandığını gösteriyor" diye yazdı.

Aktaş şöyle devam etti: "Merkez Bankası dövizi tutmak uğruna parayı öyle kısıyor ve diğer kanallardan para kullandırmamayı tercih ediyor ki bankalar GLP’ye mecbur kalabiliyor. Merkez Bankası uzun bir aradan sonra GLP’den önceki gün 1 milyar lira kullandırdı. Bu kanaldan bir önceki fonlama 3 milyar lirayla 15 Nisan 2019’da, bir önceki de 6.8 milyar lirayla 7 Haziran 2018’de söz konusu olmuştu."

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