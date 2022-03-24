Dünya yazarı Aktaş: Bakan Nebati, KKM'nin Hazine'ye yükünün yılın tümünde 15 milyar lira olacağını neye dayanarak söyledi?

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, "Maliye Bakanı Nebati, KKM'nin Hazine'ye yükünün yılın tümünde 15 milyar olacağını neye dayanarak söyledi?" diye sordu.

Aktaş, kur korumalı mevduatta henüz 3 aylık vade dolmuşken yılın geri kalanına ilişkin tahmin yapmanın zor olduğuna dikkat çekerek "Elde sağlıklı veri olmadığı için ilk üç aylık dönemde Hazine’ye binecek yük çok geniş bir marjda 10 milyarla 15 milyar arasında hesaplanıyor." dedi.

Aktaş, Hazine'nin kurun sabit kalacağı tahminiyle bu hesabı ortaya çıkarmış olabileceğine değinerek şöyle dedi:

"Döviz kurunun önümüzdeki dönemde ne olacağını biliyor muyuz ki bir kur yükü hesaplayabilelim.

Bu hesaplama, ancak olsa olsa mantığıyla yapılır ve “Kur muhtemelen şu düzeye çıkar, hesap açılışındaki kur da şu; dolayısıyla Hazine’ye şu kadar yük biner” denilebilir.

Ama Maliye Bakanı Nebati, 570 milyar liraya ulaştığını belirttiği toplam tutarın değişmeyeceği varsayımıyla yılın tümündeki kur yükünün 15 milyar lira olacağını söylüyor.

Bu ne anlama mı geliyor?

Belli ki Maliye yılın kalan döneminde kurun değişmeyeceğini ve hep bu dolayda kalacağını, bu sayede de ilk üç ayda oluştuğu tahmin edilen yükün ötesinde bir yük ortaya çıkmayacağını varsayıyor. Örtülü biçimde şu söyleniyor gibi:

'İlk üç ayda bir yük oluştu. Ama yılın kalan döneminde kur çok değişmeyeceği için artık Hazine’ye yük binmeyecek ve dolayısıyla üç aylık yük, yılın tümündekiyle hemen hemen aynı kalacak.'

Böyle varsayılıyor olabilir."

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