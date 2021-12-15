Dünya yazarı Aktaş: Aralık ayı enflasyonu çift haneye gidiyor

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Sait Erdal Dinçer'le görüşmesini köşesinde aktardı. Aktaş, TÜİK'in araç bayilerinden otomobil fiyatlarını sağlıklı derleyememesi sonucunda, verilerin artık Gelir İdaresi Başkanlığı'dan (GİB) alınacağını ifade etti. Otomobile gelen yüzde 50'lik zamma dikkat çeken Aktaş "TÜFE'yi tek başına yüzde 3.50 artıracak. Sis giderek dağılıyor; aralık ayı TÜFE artışı çift haneye gidiyor" dedi.

Otomobil fiyatlarının halkı doğrudan ilgilendirmediğini ancak genel endekste payını büyük olduğunu, genel TÜFE'nin de yapılacak maaş zamları üzerinde etkisi olduğunu dile getirdi. "TÜİK, TÜFE'nin görece çok düşük bir artış oranı vermesine ve güvenilirliğinin iyice zayıflamasına yol açan bu sorunu aşmak için bu ay yeni bir fiyat derleme uygulamasına geçti" diyen Aktaş yazısında şöyle dedi:

"Artık otomobil fiyatları, satış yapılıp fatura kesildiği an Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) ulaşan bilgilerden takip edilecek. Böylece otomobil satışlarının atlanması söz konusu olmayacak ve endekse doğru fiyat artışının yansıtılması mümkün hale gelecek.

Uygulama bu ay başladı. Dolayısıyla 13 Aralık’ta da yazdığımız gibi aralık ayında alınacak fiyatlar bir anlamda kasımdaki eksik fiyatların düzeltmesini de kapsayacak. Buna göre dizel ve benzinli otomobilde yüzde 50 zam oluşması aralık ayında TÜFE’nin yalnızca bu iki kalemden dolayı yüzde 3.5 artması anlamına gelecek."