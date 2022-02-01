Dünya yazarı Aktaş: 3 ayda rekabetçi kur unutuldu; elimizde kur artışını frenleyecek ne varsa kullanmaya karar verdik

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Merkez Bankası'nın eylül ayında faiz indirimine başladığında "Faiz inecek; böylece enflasyon düşecek, ayrıca döviz değer kazanacak ama böylece rekabetçi kur oluşacak, bu sayede ihracat artarken ithalat yavaşlayacak ve cari dengede fazla verir hale geleceğiz" gibi söylemlerini hatırlatarak şöyle dedi:

"Aradan henüz üç ay geçmiş ve aralık ayına gelmiştik ki, bu sefer elimizde kur artışını frenleyecek ne varsa kullanmaya karar verdik. Rekabetçi kuru bir anda unuttuk. Şapkadan tavşan üstüne tavşan çıktı! Kur korumalı mevduatı icat ederek TL'yi dövize endeksledik ve 'Gel vatandaş gel' diye reklam yapmaya başladık"

Aktaş faiz indiriminin ardından ihracatta artış olsa da ithalatın da yükseldiğini belirterek şöyle dedi:

"2020’nin son çeyreğinde 51 milyar dolar olan ihracat yüzde 26’lık artışla geçen yılın aynı döneminde 64 milyara çıktı.

İthalat da ihracattan geri kalmadı. Son çeyrekteki ithalat yüzde 24 artışla 63 milyardan 78 milyara yükseldi.

Son çeyrekte 2020’de 12 milyar dolar olan ticaret açığı geçen yıl 13 milyar dolara çıktı.

Demek ki faiz indiriminin dış ticaret üstünde hiç de öyle sanıldığı gibi bir etkisi olmamış"

Yazının tamamı için tıklayın