Dünya Yayıncılar Birliği: 2.7 milyar kişi günlük gazeteyi basılı kâğıttan okuyor

Dünya Yayıncılar Birliği’nin (WAN-IFRA) yayımladığı yıllık gazete trendleri raporuna göre, her gün dünyada 2.7 milyar kişi günlük gazeteyi basılı kâğıttan okuyor. Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'ün aktardığı aldığı rapora göre, gazeteler satıştan ve digital gelirlerden yılda 90 milyar dolar elde ederken gazetelerin reklamdan elde ettiği gelir 78 milyar dolar olarak hesaplanmış.

Ertuğrul Özkök'ün bugün (15 Haziran 2016) yayımlanan yazısı şöyle:

Gazete okuru mu çok, sosyal medyacı mı

Bayanlar baylar, siz kâğıt gazete okurları...

Arkanıza yaslanın, size ilginç bazı bilgiler vereceğim.

Bakın bakalım, gazete okuru olarak dünyada kaç kişisiniz ve gücünüz nedir?

Her yıl merakla beklediğim şey dün sabah açıklandı

Gazeteci olarak her yıl en merakla beklediğim şeylerden biri, Dünya Yayıncılar Birliği’nin (WAN-IFRA) yıllık gazete trendleri raporu.

Bu rapor dün Cartagena saatiyle sabah tam 09.00’da açıklanmaya başlandı.

-2.7 MİLYAR: Hâlâ her gün dünyada 2.7 milyar kişi günlük gazeteyi basılı kâğıttan okuyor.

-168 MİLYAR DOLAR: Bu gazeteler satış ve reklamdan yılda 168 milyar dolar gelir elde ediyorlar.

-90 MİLYAR DOLAR: Bunun 90 milyar doları gazete satışı ve dijital gelirden elde ediliyor.

-78 MİLYAR DOLAR: Gazetelerin reklamdan elde ettiği gelir bu.

-HÂLÂ ÜÇÜNCÜ GRUP: Gazete ve dergiler, dünya kültür ve yaratıcılık ekonomisinde hâlâ üçüncü grubu oluşturuyor.

Sosyal medyacı bu kadar yaygara yapıyor

ama, bakın sayısı ne?

Nereye baksak sosyal medya yaygarası var değil mi...

Peki onlar kaç kişi...

Bu yılki raporun en çarpıcı sonucu şu:

- 3.4 MİLYAR: Dünyada internet kullanıcı sayısı 3.4 milyar kişi. Yani dünya nüfusunun yüzde 46’sına ulaşıyor.

- 2.7 MİLYAR: Dünyadaki aktif sosyal medya kullanıcısı sayısı 2.7 milyar.

Trol arkadaşlar, sosyal medya yaygaracıları, paylaşım vuvuzelaları, iyi okudunuz mu? Dünyadaki gazete okuyucusu sayısını hâlâ geçemediniz.

Whatsapp ve Instagram

- CEP telefonlarının yükseliş devrini yaşıyoruz.

Dünyada 3.8 milyar cep telefonu var.

Bu arada paylaşım konusunda en aktif uygulama WhatsApp.

Instagram da daha altlarda ama çok iyi yükseliyor.

İnanmayacaksınız ama dünyada tiraj artıyor

- Evet yanlış okumadınız.

- YÜZDE 4.9 ARTIŞ: Bu yıl dünyada gazete tirajları yüzde 4.9 arttı.

Son 5 yıldaki artış yüzde 21.6 oldu.

Çünkü Hindistan ve Çin’de gelir ve okuma-yazma oranı arttıkça gazete satışları anormal artıyor ve bu da dünyada tirajları arttırıyor.

Buna karşılık Kuzey Amerika, Avrupa ve Ortadoğu’da gazete tirajları düşüyor.

Hükümet medyası iyi ki burada yok

- SON 2 yıldır hükümet yanlısı hiçbir gazetenin temsilcisi bu kongreye katılmıyor

.İyi ki de gelmiyorlar.

Birincisi Türkiye’nin medya özgürlüğü karnesi felaket.

Savunmaları mümkün değildi.İkincisi bu rakamları görünce, patronlarının damperli kamyonlarla döktüğü parayı, gerçekte üç-beş bin satan gazetelerle nasıl çarçur ettikleri çok açıkça ortaya çıkardı.

İnsanlar gerçek haberi mi arıyorlar yoksa palavranın peşine mi düştüler

Burası gazetelerin, yani kurumların üye olduğu bir platform. Doğal olarak “marka kurumların ve itibarlı haberlerin” tekrar önem kazanacağı beklentisi var.

Geçen yıldan bu yana kurumsal haber sitelerinin ön plana çıktığı izlenimi vardı. Bu devam ediyor.

Ama Brezilyalı meslektaşımızın anlattığı bir şey kafamızı karıştırdı.

Bu yıl nisan ayında Brezilya’da Facebook’ta en çok paylaşılan 5 haberin listesini verdi.

Bu 5 konunun 3’ü uydurma habermiş...İnsanlar gerçeği mi arıyor, yoksa hayallerin mi peşindeler...

Ben buradaki meslektaşlarım kadar iyimser değilim...Palavra bütün dünyada çok talebi olan bir mal haline geliyor.

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