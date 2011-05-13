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Dünya Vicdani Retçiler Günü etkinlikleri başladı

15 Mayıs Dünya Vicdani Retçiler Günü çerçevesinde İstanbul ve Ankara'da düzenlenen etkinlikler yarın

13 Mayıs 2011 03:00

T24 - 15 Mayıs Dünya Vicdani Retçiler Günü çerçevesinde İstanbul ve Ankara'da düzenlenen etkinlikler yarın, Bilgi Üniversitesi Antikapitalist Öğrenci Birliği'nin hazırladığı  "Her Türk asker doğar" paneliyle devam ediyor.



Bianet'in haberine göre, 15 Mayıs Dünya Vicdani Retçiler Günü çerçevesinde 10-15 Mayıs tarihleri arasında İstanbul ve Ankara'da bir dizi etkinlik düzenlenecek. 13 Mayıs Cuma günü Bilgi Üniversitesi Antikapitalist Öğrenci Birliği tarafından düzenlenecek panelde "Her Türk asker doğar" klişesi masaya yatırılıyor. Saat 12.00'de Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü'nde gerçekleştirilecek panelde, Ferda Keskin, Buket Kavak, Ercan Aktaş ve Özdeş Özbay söz alacak.


Ankara'da hem forum hem atölye

Haftasonu Ankara'da KAOS GL ve ankaanarşi gruplarının öncülüğünde düzenlenecek etkinliklerden ilki 14 Mayıs Cumartesi günü saat 10.30'da başlayacak olan Antimilitarist Forum. Çiğdem Akgül "Sözleşmeli Askerlik", Çetin Gürer ve Volkan Görendağ "Frontex", Kürşad Kızıltuğ "Antimilitarizm ve Savaş Karşıtı Hareket" ve Ersin Vedat Elgür'ün de "Şiddet, Ölçüt, İlke" hakkındaki konuşmalarının ardından forumun ilk oturumu sona erecek.

Saat 13.30'da başlayacak olan ikinci oturumda ise Halil Savda "Vicdani Ret ve Sivil Ölüm", Ayhan Bilgen "İmani Ret", Aykut Alyanak "Ekoloji ve Antimilitarizm" ve Zöhre Taş "Özsavunma ve Militarizm" hakkında konuşacak.

15 Mayıs Pazar günü saat 14.30'da ise Atalay Göçer'in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek olan "Anarko-Queer" Atölye çalışmaları yapılacak.
Ankara etkinlikleri Marmara Sokak 46/2 Kolej adresinde gerçekleştirilecek.

* Ayrıntılı bilgi için http://www.kaosgl.com/ ve http://ankanarsi.blogspot.com/


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