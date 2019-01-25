Dünya Venezuela'daki siyasi kaosu konuşuyor

T24 Haber Merkezi

Metin Kaan Kurtuluş & Melis Karaca

Dünya'nın birçok farklı ülkesinden gazeteler Venezuela'daki 'siyasi kaos'u ilk sayfasına taşıdı. ABD basınının gündeminde ayrıca hükümet kapanması ile ilgili yasa tasarılarının reddedilmesinin ardından Beyaz Saray ve Kongre arasındaki görüşmelerin tekrar başlatılması var.

Britanya basınının gündeminde eski İskoçya Başbakanı Alex Salmond'ın cinsel istismar ve tecavüze yeltenme suçlamalarından hakim karşısına çıkması var.

25 Ocak 2019 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | Salmond cinsel istismarla ve tecavüze yeltenmekle suçlandı

The Guardian'ın haberine göre hakim karşısına çıkan eski İskoçya Başbakanı Alex Salmond'a toplam 14 suçlama yöneltildi: 9 cinsel istismar suçlaması, 2 tecavüze yeltenme suçlaması, 2 sözlü taciz suçlaması ve yine 2 asayişi bozma suçlaması. Salmond "masum" olduğunu savundu. Eski başbakan kefalet ile serbest bırakıldı.

Financial Times | Sektör patronları May'den anlaşmasız Brexit "çılgınlığını" ihtimal dışı bırakmasını rica etti

Financial Times'ın haberine göre Airbus ve Siemens gibi şirketlerin patronları Britanya Başbakanı May'e "anlaşmasız Brexit yapılmasın" şeklinde bir talepte bulundu. Anlaşmasız Brexit'in Britanya piyasasını çok kötü yönde etkileyeceği öngörülüyor.

The Washington Post | ABD- Venezuela açmazı derinleşiyor

WP'nin haberine göre Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun "Venezuela'daki ABD konsolosluklarının kapatılması" kararının ardından Trump bazı konsolosluk çalışanlarını geri çağırsa da konsoloslukları tamamen boşaltmadı, bu da iki ülke arasındaki gerilimin daha da tırmanmasına sebep oldu. Geçtiğimiz günlerde Washington kendisini başkan ilan eden Juan Guaidó'yu Venezuela'nın meşru lideri olarak tanımıştı.

New York Times | Senato'nun yasa tasarısı reddedildi, açmazdaki görüşmelerin aciliyeti arttı

New York Times'ın haberine göre hükümet kapanmasını bitirmek amacıyla Senato'ya sunulan iki yasa tasarısı da reddedildi. Bu tasarılardan biri hükümet kapanmasını sınır duvarının inşaası ile bitirmeyi, diğeri ise duvarı yapmadan bitirmeyi hedefliyordu, partiler arasındaki görüş farklılığı iki tasarınında yasa haline gelmemesine sebep oldu. Bunun sonucunda iki parti de bir aydan uzun süredir devam eden hükümet kapanmasını sona erdirmek için yeni müzakereler başlatmaya karar verdi.

Wall Street Journal | Yasa tasarıları Senato'da reddedildikten sonra "kapanma" müzakereleri tekrar başladı

WSJ de yasa tasarılarının başarısız olmasının ardından görüşmelerin tekrar başlamasını manşetine taşıdı. Habere göre Kongre üyeleri ve Beyaz Saray arasındaki görüşmeler tekrar başlayacak ve görüşmelerde sınır güvenliği için fon bulma konusu da görüşülecek.

Moscow Times | İddialara göre Rusya'nın doğusunda yeni bir "görünmez drone" tespit edildi

Moscow Times'ın haberine göre Sibirya'da Rus yapımı yeni bir "görünmez drone"un (radarda görünmeyen) görüntüleri kimliği belirsiz kişiler tarafından paylaşıldı. Analistler bunun "Okhotnik" isimli drone olduğunu öne sürdü. Drone'un bu sene uçuşa başlaması bekleniyor.

Le Monde | Venezuela: Muhalefet güçlerinin darbesi

Le Monde’da yer alan habere göre, Venezuela Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Juan Guido, 23 Ocak Çarşamba günü kendini Venezuela Devlet Başkanı ilan etti. Mayıs 2018’de yeniden seçilmiş olan Nicolas Maduro, yoğun muhalefetle karşı karşıya, uluslararası topluluğun büyük bir bölümü tarafından meşruiyetinin sorgulandığı bir dönem yaşarken Guido’nun ABD, Kanada ve Meksika ve Küba dışındaki Latin Amerika ülkeleri tarafından devlet başkanı olarak tanınması dikkat çekti. Maduro, ABD ile diplomatik ilişkileri sonlandıracağını açıkladı. Maduro’nun şansı ordunun yanında temel destekçisi olması.

Die Welt | Ders yerine iklimi koruma sevgisi

Die Welt'in haberine göre 16 yaşındaki İsveçli öğrenci Greta Thunberg, cuma günleri okula gitmeyi bırakıp sokakta iklim koruması için çağrı yapmaya başladı. Kısa süre içinde Thurberg'in okul arkadaşları da cuma günleri okula gitmeyip Thunberg'e katılmaya başladı.

Al Arabiya | ABD ve Britanya gayrimeşru olduğunu belirtti, Rusya ve Türkiye ise Venezuelalı Maduro'ya destek verdi

Al Arabiya'nı aktardığına göre Britanya Dışişleri Bakanı, "Guaidó'nun Venezuela için doğru seçim olduğuna inanıyoruz dedi", ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da Maduro'nun "ahlak yoksunu" olduğunu belirtti ve şiddet kullanmaması konusunda uyarıda bulundu. Pompeo ayrıca Maduro'nun "gayrimeşru " olduğunu belirtti. ABD ve Rusya hükümeti ise seçilmiş lider Maduro'ya destek veriyor.