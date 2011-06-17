Dünya Vancouver'da çekilen bu fotoğrafı konuşuyor

T24- Vancouver'da çekilen bu fotoğraf, dünyanın her tarafında tweet'lendi. Karede önlü arkalı polisler eylemcilerle çatışırken, sokağın ortasında bir kadın ve erkek yerde uzanmış "öpüşüyor" görüntüsü ortaya çıkıyor. "Ayaklanmaların en romantik fotoğrafı" olarak ilgi çeken kare hakkında ise emin olunamıyor. Olaylara tanık olan William'a göre fotoğraftaki kadın acı çekiyor ve ağlıyor.











İngiliz Guardian gazetesi Kanada'nın Vancouver kentinde fotomuhabir Richard Lam'in kamerasına takılan bu görüntünün ardındaki hikayeyi manşetine taşıdı.

Vancouver Canuks'un Boston Bruins'e karşı 4-0 kaybettiği hokey maçının ardından taraftar sokağa döküldü. Fotomuhabir Lam, polisler ve hokeyciler arasında çıkan çatışmayı "Tamamen kaos vardı. Eylemciler 2 arabayı ateşe vermişti ve bazıları bir dükkanın camlarını kırıyordu" diyerek anlattı.



Lam, olaylar esnasında "Bu iki kişiyi yerde yatarken gördüm. Başta birinin yaralandığını düşündüm" dedi ve o anın fotoğraflarını çekti. Fotomuhabir, "kaosa dair bir 'an'ı yakaladığımı biliyordum ama editörüm bu iki kişiyi gösterip 'yaralanmamışlar, öpüşüyorlar' diyene kadar farkına varmamıştım" dedi.



Maçtan sonra çıkan olaylarda yüze yakın kişi tutuklanırken 150 kişinin hastanede tedavi görmesi gerektiği bildirildi.



CNN Türk'te yayımlanan haber göre ise, daha sonra başka bir açıdan çekilen ikinci bir fotoğraf yayınlandı. Bu fotoğrafta durum pek de romantik değildi.











Olaya tanık olan Jesse James Cowen isimli bir kişi Facebook'tan kadının ağladığını ve yaralı olduğunu yazdı.



Fotomuhabir Lam'in elinde çifte ait başka fotoğraflar da olduğu ve bunları yakında yayınlayacağı da öne sürülüyor.

The Sun gazetesine konuşan William isimli bir başka tanık ise ikilinin önünden geçtiğini ve daha sonra düştüğünü anlattı. William, kızın ağladığını ve yüzünde acı ifadesi olduğunu belirterek polisin çifte yardım ettiğini söyledi.

Bu arada ikilinin ortaya çıkıp bir açıklama yapması bekleniyor. NineMSN'e göre fotoğraftaki erkek Scott Jones.

NineMSN, Jones'un Vancouver'da yaşayan bir Avustralyalı olduğunu, kadının ise Vancouverlı Alexandra Thomas olduğunu yazdı.