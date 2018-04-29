Dünya üzerinde yetişen ilk çiçek nasıl görünüyordu?

Fransa'da yapılan bir araştırmada bütün çiçek türlerinin yaklaşık 140 milyon yıl önce yaşayan bir çiçekten türediği ortaya çıktı.

Paris-Sud Üniversitesi'nde yapılan araştırmada yaşayan çiçeklerden şimdiye kadar elde edilen en kapsamlı veriler toplanılarak çiçeklerin atasına dair bilgiler toplandı.

Bütün çiçeklerin atası sayılan türün taç yaprağına benzeyen organlara sahip olduğu, sarmal bir yapıda ve çift cinsiyetli olduğu anlaşıldı.

Araştırmayı yapan bilim insanlarından biri olan Hervé Sauquet, günümüzde yaşayan hiçbir çiçeğin ise bu türle benzerlik taşımadığını aktardı.

Çiçeklerin atasına dair fosil kalıntıları bulunamadığından her ne kadar çiçeklerin güzelliğinden haberdar olsak da nereden geldiklerini ve nasıl türedikleri gizemini korumayı sürdürüyordu.

İlk çiçeğin yapısının ortaya çıkarılması için ise bugün yaşayan 792 çiçek türünden taç ve çanak yaprakları gibi çeşitli özellikler toplandı.

Çiçeklerdeki özelliklerin evrim ağacında bugünkü görünümlerine yol açan gelişimleri takip edildi.

Böylece bütün çiçeklerin atası olan son ortak çiçeğe kadar ulaşıldı.

Ata çiçeğin zambakta olduğu gibi aynı düzlemde yer alan daha sarmal yapıdaki taç yapraklardan oluştuğu, ayrıca nilüfer çiçeğindeki gibi saptan dönerek ayrılan yapraklara sahip olduğu keşfedildi.

Çiçeklerin tek ya da çift cinsiyetli olma özelliği bulunduğundan ilk çiçeğin nasıl bir yapıda olduğu merak ediliyordu. Araştırmada ilk çiçeğin hem dişi hem erkek üreme organlarının olduğu ortaya kondu.

Araştırmanın ilk çiçeğin nasıl olduğu konusunda fikir vermesi açısından önemli olduğu aktarılıyor. Ancak cevapların gerçekten de doğru olup olmadığını fosil kalıntıları ve gelişmiş araştırmalar gösterecek.