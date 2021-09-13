Dünya üretimi düşürürken, Türkiye'de otomotiv üretimi ağustosta arttı

Otomotiv Sanayii Derneği aylık sektör değerlendirme raporunu açıkladı.

Buna göre, ağustos ayında toplam otomotiv üretimi geçen yıla göre yüzde 41 artışla 106 bin 748 olurken 2019 yılına göre yüzde 14,4 yükseliş kaydetti.

Dünya genelinde etkisini sürdüren çip krizi sebebiyle Toyota, Ford ve Volskwagen gibi araba firmaları üretim tahminlerini düşürürken, Türkiye'de araç üretimi ağustosta arttı.

Ticari araç üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56,7 artışla 47 bin 209 olurken binek araçların üretimi geçen yıla göre yüzde 31,7 artışla 59 bin 539 oldu.

2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplam üretim yüzde 14 ve otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 oranında arttı. Bu dönemde, toplam üretim 814 bin 520 adet, otomobil üretimi ise 511 bin 766 adet düzeyinde gerçekleşti.

Yılın ilk 8 ayında üretim yıllık yüzde 26 arttı

2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 522 bin 244 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 23 oranında arttı ve 391 bin 392 adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde üretim yüzde 34 seviyesinde artarken, ağır ticari araç grubunda yüzde 50 oranında, hafif ticari araç grubunda yüzde 32 oranında arttı. 2020 yılı Ocak-Ağustos dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 34, hafif ticari araç pazarı yüzde 28 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 79 arttı.

2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 14 oranında, otomobil ihracatı ise yüzde 2 oranında arttı. Bu dönemde, toplam ihracat 595 bin 425 adet, otomobil ihracatı ise 365 bin 704 adet düzeyinde gerçekleşti.