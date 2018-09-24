Dünya üçüncüsü Erkan, Artvin'de coşkuyla karşılandı

Nusret DURUR / Yusufeli (Artvin) (DHA) - Dünya Gençler Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stilde üçüncü olan Erkan Ergen, memleketi Artvin\'in Yusufeli ilçesinde coşkuyla karşılandı.

Slovakya‘nın Trnava kentinde düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stilde 3’üncülük elde eden Erkan Ergen, ilçe girişinde hemşehrilileri tarafından davul zurna eşliğinde karşılandı. Şehir merkezinde davul zurna eşliğinde halay çeken grup, Yusufeli Belediyesi’ne geçti. Ergen’e Türk bayrağı, Kur\'an-ı Kerim ve altın hediye eden Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, \"Yükseklerin rüzgâr ve fırtınası fazladır. Orada durmak önemlidir. Ben sizden üçüncülük değil, birincilik istiyorum. Bunu da getirirsin\" dedi ve sporcuya başarılar diledi.

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