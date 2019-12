Dünya uçak kazasını sorguluyor

Amsterdam'da yaşanan uçak kazasının ardından dünya THY'yi sorguluyor



THY’ye ait Tekirdağ uçağının henüz bilinmeyen nedenlerden Amsterdam Havaalanına inişinde yere çakılması, hem THY’nin “güvenlik sicili” hem de dünyanın çeşitli bölgelerinde artan uçak kazalarına ilişkin yorumlara neden oldu.



İngiliz basınında THY için “Avrupa’nın en kötü sicili olan havayolu şirketi” iddialarına yer verilirken ABD’li Wall Street Journal gazetesi “Türk Havayolları’nın, genel olarak iyi bir güvenlik sicili var ve Avrupa Birliği havacılık güvenliği yetkilisine göre havaalanlarında yapılan yerindeki denetimlerde iyi bir performans gösterdi” diye yazdı.



'En kötü sicil' iddiası



İngiliz The İndependent gazetesi, emekli pilot ve havayolları güvenlik uzmanı Terry Tozer imzası ile yayınlandığı bir yorumda THY için “Avrupa’nın en kötü sicili olan havayolu şirketi” iddiasında bulunuldu.



Amsterdam kazasının Ağustos 2008’den beri dördüncü ciddi uçak kazası olduğu belirtilen yorumda Türk uçağının kazasının nedenlerinin henüz bilinmediği belirtilerek “Ancak bildiğimiz bir şey var bu da Türk Havayolları, Avrupa’nın en kötü güvenlik sicili olduğudur” savına yer verildi.



1970 yıllından bu yana bir milyon uçuşta kaza sayısına ilişkin verilerin, birçok havayolu şirketinin hiçbir kaza yapmazken ve örneğin bazı tanınmış şirketinin oranlar milyonda 0.17 olurken dokuz kaza yapan şirketin oranının 3.58 olarak belirlendiğine dikkat çekildi. Yorumda şöyle denildi:



“Dünkü ölümcül kaza, son 10 yılda bir Türk Havayollarının karıştığı ikinci kaza. İlki 2003’de yılında Türkiye’de oldu ve bir uçağın piste bir kilometreye yakın bir mesafede çakılması üzerine 75 kişi hayatını kaybetti. Havayolu şirketi, 1970 yıllarında birkaç ciddi kaza yaptı ve iki yıllık bir süre içinde 608 kişi öldü.”



'Adnan Menderes kurtulmuştu'



Diğer İngiliz gazetesi The Daily Telegraph da, THY’nın “güvenlik sicili” üzerinde duruyor. Gazete “1971 yılından bu yana Türk Havayolları uçuşlarında 500 kişinden fazla öldü. Bu, uçuşlar tarihinin en kötü kazalarından birinde ölen 346 insanı içeriyor” diye yazdı.



Fransa (1974), Diyarbakır (2008), Van (1994), Ankara (1983) gibi kazalara dikkat çekildiği haberde THY’nın ilk ölümcül kazasının İngiltere’nin Gatwick Havaalanında 1959 yılında meydana geldiği anımsatılarak şöyle denildi:



“Uçak, diplomatik bir anlaşmayı imzalamak için Türk Başbakanı Adnan Menderes’i Londra’ya götürüyordu. Uçaktaki 16 yolcu ve sekiz mürettebattan Menderes dahil 10 kişi kurtuldu.”



'THY'nin sicili iyi'



ABD’nin borsa ve finansal çevrelerinin gazetesi The Wall Street Journal ise, Amsterdam kazasına ilişkin bir haber analizinde özellikle Avrupa’da uçuş güvenliği üzerinde durdu.

Kazanın, son dönemde ABD, Avrupa, Ortadoğu ve Latin Amerika’daki ticari uçuş kazalarında arttığına ilişkin uzman görüşlerine güç kattığı belirtilen haberde Avrupa’da Batı yapımı uçakların kazalarında geçen yılda 2007 yılına göre üçte birini aşkın bir artış gösterdiğine dikkat çekildi.

Uluslararası Hava Taşımacılık Derneği (IATA) verilerinin 2008 yılında iki milyon uçuşta kaza sayısının bire yaklaştığı, halbuki önceki üç yılda bu oranın üç milyonda bir olduğuna vurgu yapıldı. Haberde şöyle denildi:



“Gelişmiş ülkelerde uçuşlar son derece güvenli olmayı sürdürüyor ve mekanik sorunların oluşturduğu risk her zamankinden azdır. Ancak, havayolları şirketlerinin ve havacılık otoritelerinin geleneksel güvenlik programlarının kaza oranlarını düşürmedeki etkinliklerini kaybetmekte olduğuna ilişkin işaretler var.”



Wall Street Journal, THY’nın “güvenlik sicili” konusunda ise, “Türk Havayolları’nın, genel olarak iyi bir güvenlik sicili var ve Avrupa Birliği havacılık güvenliği yetkilisine göre havaalanlarında yapılan yerindeki denetimlerde iyi bir performans gösterdi” diye yazdı.



Dünya'nın önde gelen ajanslarından birisi olan AFP ise olay sonrasında THY yetkililerin ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın verdiği hatalı bilgiler üzerinde durdu. Ajans, "Hollandalı yetkililer cesetleri toplarken bile Türk yetkililer ölü yok şeklinde açıklamalarda bulunuyordu" diyerek iç basında bu konunun eleştiri konusu olduğunu aktardı.