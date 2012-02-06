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Dünya

Dünya U2 için döndü DUBLİN (A.A) 

06 Şubat 2012 21:26

-Dünya U2 için döndü  DUBLİN (A.A) - 06.02.2012 - İrlandalı rock grubu U2'nun "360 Derece" adlı dünya turnesinden, 3 yılda toplam 703 milyon dolar brüt gelir elde edildiği bildirildi. Amerikan Pollstar dergisine göre, çeşitli ülkelerdeki 79 şehirde 110 konser veren U2, 2009'da 311 milyon, 2010'da 160,9 milyon ve 2011'de 231,9 milyon dolar kazandı.  Geçen yıl diğer rock grupları arasında en yüksek geliri elde eden U2'nun dünya çapındaki hayranları konser biletine ortalama 101 dolar ödedi ve konserleri 7 milyon civarında kişi izledi.  "360 Derece" turnesinin 703 milyon dolarlık brüt gelirinin önemli bir kısmının sahneleme giderlerine harcandığı belirtiliyor. Özellikle konser platformunun ulaşımı ve kurulumunda yüzlerce kişi görev alıyor.

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