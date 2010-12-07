-DÜNYA, TÜRK KURUYEMİŞLERİNİ TÜKETİYOR KONYA (A.A) - 07.12.2010 - Üretilen kuruyemiş çeşitliliği konusunda dünyada ilk sıralarda yer alan Türkiye, 20'den fazla çeşitte ürettiği 50 bin tondan fazla kuruyemişi, dünyanın 70'e yakın ülkesine ihraç ediyor. Tüm Kuruyemiş Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜKSİAD) Başkanı Hasan Hüseyin Karapınar, yaptığı açıklamada, kuruyemişin Türk toplumunun tüketiminde yüzyıllardır var olan bir ürün olduğunu söyledi. Özellikle fındık, antep fıstığı, leblebi, kayısı ve incir gibi milli ürünlerin yoğun şekilde üretilip tüketildiğini ifade eden Karapınar, Türkiye'nin çerezlik kuruyemiş sektöründe de ihracat çeşitliliği açısından 20'den fazla ürün ile dünyada ilk sıralarda yer aldığını bildirdi. -YERLİ MALI KURUYEMİŞLER, RUSYA VE ÇİN'DE...- Türkiye'de yılda 300 bin ton civarında çerezliğin üretilip tüketildiğini, 50 bin tona yakın kuruyemişin de yurt dışına ihraç edildiğini dile getiren Karapınar, şunları kaydetti: ''Ürünlerimizi, Almanya, Hollanda, Fransa, Avusturya, İsviçre, Belçika başta olmak üzere Amerika Kıtası, Orta Doğu ülkeleri tüm Balkan ülkeleri ve bazı Afrika ülkelerine ihraç ediyoruz. Toplamda 70'den fazla ülkeye yıllık 500 milyon dolarlık ihracatımız var. Meslektaşlarımız farklı ülkelere iş seyahatleri yapmaya başladı. Üreticiler şu anda ciddi açılım yapma gayreti içindeler. Şimdi Rusya pazarını zorluyoruz. Bu pazarda Türk firmaları, çok da ciddi satışlar yapıyor. Rusya'ya antep fıstığı, fındık, ayçekirdeği, kayısı gibi ürünler gönderiyoruz. Rusya'nın ardından Çin'e de kuruyemiş ürünlerimizi pazarlamaya çalışıyoruz. Asıl hedef pazarlarımızdan biri de Çin pazarı. Bu pazarda da ağırlığımızı koymak istiyoruz.'' -FAS, TUNUS VE CEZAYİR'DEN DE TALEPLER VAR- Hükümetin komşu ülkelerle yaptığı ticaret anlaşmaları ve geliştirdiği diyaloglar sayesinde bu ülkelerle olan ticaretlerinin de arttığını anlatan Karapınar, Fas, Tunus ve Cezayir gibi ülkelerden de Türk firmalarından kuruyemiş ürünlerine talep olduğunu bildirdi. Karapınar, sektörün ortalama yüzde 10 büyüdüğünü, hedeflerinin mevcut pazarlarda etkinliklerini artırıp, yeni pazarlara girerek tonaj ve rakamsal olarak ihracatı artırmak olduğunu vurgulayarak, ''Üretim noktasında bazı sıkıntılarımız var. Destekleme noktasında devletin sağladığı imkanların çoğundan istifade edemiyoruz. Yağlık ayçekirdeğine destekleme pirimi ödenirken çerezlik ayçekirdeğine bu ödeme yapılmıyor. Fıstıkta, kabak çekirdeğinde de durum aynı. Böyle olunca diğer ülkelerle rekabet şansımız az oluyor'' diye konuştu. Karapınar, Hükümet nezdinde yaptıkları girişimlerle önümüzdeki süreçte destekleme çeşitlerine kuruyemiş çeşitlerinin de konmasını sağlamaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.