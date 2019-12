Dünya Türk kirazı yiyor

Dünyada her dört kişiden birinin Türk kirazı yiyor. Türkiye, 20 yılda 50 bin tona çıkan kiraz ihracatıyla ABD ile birlikte kiraz üretiminde ilk sırada yer alıyor.



Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden emekli öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Kankaya, dünyada her dört kişiden birinin Türk kirazı yediğini belirterek, Türkiye'nin, 20 yılda 50 bin tona çıkan kiraz ihracatıyla ABD ile birlikte kiraz üretiminde ilk sırada yer aldığını bildirdi.



Kankaya, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen "Dünya'da Gelişen ve Yenilenen Modern Meyvecilik Teknikleri" konulu panelde, "Kendimi Türk meyveciliğine vakfettim. Türk meyveciliği biterse ben de ölürüm" dedi.



Meyveciliğin olduğu yerlerin zenginleştiğini ifade eden Kankaya, meyveciliğin aynı zamanda bölgeye istihdam kazandırdığını söyledi.



Türk meyveciliğine güvendiğini ve inandığını belirten Kankaya, modern meyve yetiştiriciliği için sık dikilebilen, bodur gelişebilen, erken yaşlarda meyve veren anaçlarla meyve yetiştiriciliği yapmanın önemli olduğunu kaydetti.



Kiraz, kayısı ve fındıkta birinciyiz



Türkiye'nin dünya sıralamasında kirazda, kayısıda, fındıkta birinci, elmada üçüncü, şeftalide yedinci sıralarda olduğunu belirten Kankaya, şöyle konuştu:



"Birkaç ürün haricinde pazarlama yapamıyoruz. İhracatımız çok az. Nedeni ise dünya pazarına, istediği ürünü veremiyoruz. Ancak, Türk meyveciliği gelecek vaadediyor. Dünya pazarına istediği çeşitleri üretip sunabilirsek, ihracatımız inanamayacağınız seviyede artar.



Türkiye'de üretim planlaması yapılmıyor. Hangi ürün hangi bölgede, hangi mevsimde üretilir, bunu planlamıyoruz. Türkiye 20 yılda 50 bin tona çıkan kiraz ihracatıyla dünyada ABD ile birlikte kiraz üretiminde ilk sırada yer alıyoruz. Dünyada her dört kişiden biri Türk kirazı yiyor. Planlı bir tarım, ekonomik olarak ülkenin önünü açacağı gibi dünya üzerindeki prestijini de artıracaktır."