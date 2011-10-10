-Dünya, Türk altınını seviyor Ankara (A.A) - 10.10.2011 - Türk kuyumculuk sektörü Hindistan'dan sonra dünyada ikinci sırada yer alıyor. Türkiye, 70 ülkeye, yılda yaklaşık 1,5 milyar dolar tutarında, katma değeri yüksek işlenmiş altın takı ve mücevherat ihracatı gerçekleştiriyor. IMF, değerli metaller alanında danışmanlık hizmeti veren uluslararası GFMS şirketi, İstanbul Kuyumcular Odası, Altın Madencileri Derneği verilerine göre, 2000 yılında 384 milyon dolarlık altın ihraç eden Türkiye, 2010 yılında 3 kat artışla 1 milyar 250 milyon dolarlık altın ihraç etti. Altın ithalatına bakıldığında ise yıllık yaklaşık 7 milyar dolarlık altın ithalatı gerçekleştiren Türkiye, son 16 yılda toplam 120 milyar dolarlık altın ithal etti. -Gelenekler altın tüketimini artırıyor- Türkiye, dünyada kişi başına altın satın almada da Suudi Arabistan ve Hong Kong'un ardından üçüncü sırada bulunuyor. Suudi Arabistan'da kişi başına düşen altın tüketimi 3 gramın, Hong Kong'da 2 gramın, Türkiye'de ise 1 gramın üzerinde gerçekleşiyor. Türkiye'nin altın talebi geçen yıl 114,6 ton olurken, Türkiye'de altına yatırım da yüzde 27 arttı. Türklerin altına talep nedenlerine bakıldığında, Türkiye'de yılda yaklaşık 700 bin düğün, 300 bin sünnet düğünü ve 500 bin nişan yapıldığı görülüyor. Ayrıca, Türkiye'de kadınların altın günlerinin sosyal ve kültürel yapısının bir parçası olması ve vatandaşların birikimini altın alarak değerlendirme geleneği de altına talebin diğer nedenlerini oluşturuyor. Kuyumculuk ve mücevherat sektörü Türkiye'de önemli sektörlerin başında gelirken, sektörde yaklaşık 250 bin kişi istihdam ediliyor. Sektörün yıllık cirosu ise 10 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Türkiye'nin altın ve mücevherat ihracatı şöyle: /* (milyon dolar) Yıl İhracat -------- ----------------- 1995 55 1996 109 1997 160 1998 207 1999 285 2000 384 2001 430 2002 522 2003 696 2004 842 2005 1,100 2006 1,200 2007 2,500 2008 2,000 2009 1,200 2010 1,250 */