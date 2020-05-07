Dünya Turizm Örgütü, uluslararası turist sayısında yüzde 60 ile 80 arası düşüş bekliyor

Dünya Turizm Örgütü, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 2020 yılı uluslararası turist sayısının yüzde 60 ila 80 arasında düşmesini beklediklerini açıkladı.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Turizm Örgütü tarafından yapılan açıklamada Koronavirüs nedeniyle ülkelerin sınırlarını kapatması ve uçuşların durmasıyla uluslararası turizmin 1950'li yıllardan sonra en büyük krizi yaşayacağı belirtildi. Örgütün yaptığı açıklamada 2020 yılının ilk üç ayında turist sayısının yüzde 22 oranında düştüğü belirtildi.

Dünya Turizm Örgütü, turizm krizinden en çok Asya ve Avrupa'nın etkilendiğini açıklarken örgüt direktörü Zurab Pololikashvili, "Dünya beklenmedik bir sağlık ve ekonomik kriz yaşıyor. Turizm de ağır darbe gördü" dedi.

Yeni tip Koronavirüs nedeniyle alınan önemler Temmuz başında hafifletilse bile uluslararası turist sayısında yüzde 58'lik bir düşüş yaşanacağı öngörüldü. Öte yandan kötü senaryoda sınırların ve seyahat kısıtlamalarının Aralık ayında kalkması durumunda turist sayısındaki düşüşün yüzde 78'i geçebileceği tahmin edildi.