Dünya Ticaret Örgütü'nün '1 trilyon euroluk' anlaşması yürürlükte

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarihinde ilk ve tek ticaret anlaşmasını bugün yürürlüğe koydu.

Türkiye'nin de imzacılarından olduğu anlaşmanın küresel ticarete yılda bir trilyon euro'luk bir katkı sağlaması bekleniyor.

Üye ülkelerin üçte ikisinin onaylaması sayesinde bugün devreye giren 'Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması', küresel ticaretin üzerindeki düzenlemelerin hafifletilmesini ve gümrük uygulamalarının kolaylaştırılmasını amaçlıyor.

Yaklaşık 16 yıldır müzakereleri süren anlaşma, 2013 yılında Bali'de düzenlenen konferansta oy birliği ile kabul edilmişti.

'Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması'nın imzacıları arasında ABD, Kanada, Avrupa Birliği de var.

DTÖ Genel Direktörü Roberto Azevedo, ticaret masraflarının ortalama yüzde 14 azalacağını duyurdu.

Azevedo, anlaşmayı 'küresel ticarette bir devrin en büyük reformu' olarak tanımlıyor.

Azevedo, anlaşmanın gümrük vergilerinin tamamen kaldırılmasından daha büyük bir etkisinin olacağını vurguluyor.

Gelişmekte olan ülkelerin en büyük kazancı elde edeceğinin düşünüldüğü anlaşmanın imzalayıcısı olan 110 ülke, gümrük prosedürlerinin kolaylaştırılması, işbirliğini artırıcı mekanizmaların geliştirilmesi, bilgi paylaşımı ve düşük masraflar gibi yenilikleri uygulayacak.

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın korumacı politikalara yönelmesi, hatta ABD'nin DTÖ üyeliğini tekrar gözden geçirebileceğini söylemesi küresel ticaretin geleceğini tehlikeye atıyor.

DTÖ'den Azevedo, ABD yönetimiyle henüz yeni ticaret anlayışlarıyla ilgili konuşmadıklarını, ama kurumlarının herhangi bir yeni politikayla başa çıkabileceğini söyledi.