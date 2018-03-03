T24 LogoT24 Logo
Ekonomi
Deutsche Welle

Dünya Ticaret Örgütü'nden Trump'a vergi tepkisi

ABD Başkanı Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına gümrük vergisi koyma kararına Dünya Ticaret Örgütü'nden tepki geldi. AB ise Harley-Davidson ve Levi's gibi Amerikan ürünleri için aynı uygulamaya gitmeye hazırlanıyor.

03 Mart 2018 03:07

ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan ekonomisini koruma gerekçesiyle çelik ithalatına yüzde 25, alüminyum ithalatına da yüzde 10 gümrük vergisi uygulama kararına Dünya Ticaret Örgütü'nden yanıt geldi.

Küresel ticareti denetleyen örgütün genel direktörü Roberto Azevedo, Associated Press'e yaptığı açıklamada, Trump'ın böyle bir adım atması hâlinde ekonomik açıdan hasar verici bir ticaret savaşına girme riskini alacağını söyledi.

ABD'nin planlarının kendilerini "açık şekilde endişelendirdiğini" söyleyen Azevedo, "Ticaret savaşı kimsenin çıkarına değildir" diye ekledi. Azevedo, Dünya Ticaret Örgütü'ünün "durumu çok yakından izleyeceğini" belirtti.

AB'den Amerikan ürünlerine vergi hazırlığı

Trump'ın Perşembe günü açıkladığı gümrük vergisi kararına Avrupa Birliği'nin tepkisi de sürüyor. Daha önce ABD'ye misilleme yapabileceklerinin sinyalini veren AB yetkilileri, Brüksel'in de Amerikan ürünlerini hedef almaya hazırlandığını duyurdu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Almanya'nın Hamburg kentinde yaptığı açıklamada, AB'nin Harley-Davidson motosiklet, bourbon viski ve Levi's kot pantolonları gibi Amerikan ürünlerinin ithalatına gümrük vergisi koymaya hazırlandığını duyurdu.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen ise yaralayıcı bir ticaret savaşından kaçınılması için hâlen daha az da olsa bir şans bulunduğunu belirterek, Trump'ı gelecek hafta yürürlüğe girmesi beklenen kararından dönmeye davet etti.

"Bu savaşın kazananı olmaz"

AB'nin ticaret politikasından sorumlu Katainen, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Hızla yayılacak bir ticaret savaşına çok yakınız. Ve böyle bir savaşın sadece kurbanları olur, kazananları değil" uyarısında bulundu.

ABD'nin küresel piyasalara ucuz çelikle yayılan Çin'e karşı bir önlem almaya çalışmasını anladığını ancak uygulanan yöntemin doğru olmadığını ifade eden Katainen, "ABD'nin kullanmak istediği ilaç yanlış" dedi.

Katainen, "Küresel bir ticaret savaşı, işsizlik, daha az ekonomik büyüme ve ticaret ortakları arasında daha kötü ilişkiler anlamına gelir" diye ekledi.

AB'nin "aynı düşüncedeki ülkelerle koalisyon kurup birlikte ABD'ye karşı Cenevre'deki Dünya Ticaret Örgütü mahkemesinde dava açmasının mümkün olduğunu" söyleyen Katainen, bu ülkeler içinde Türkiye, Japonya, Kanada ve Meksika'nın olabileceğini belirtti.

AFP,AP/CÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABD Başkanı TrumpDünya TicaretHarley-DavidsonLeviAmerikanBaşkanı Donald Trump AmerikanRoberto Azevedo Associated PressTrumpAzevedoPerşembeAvrupa BirliğiABDBrükselKomisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Almanya Hamburg

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24