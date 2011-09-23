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Ekonomi

Dünya Ticaret Örgütü büyüme tahminini yüzde 5,8'e düşürdü CENEVRE (A.A)

23 Eylül 2011 16:31

-Dünya Ticaret Örgütü büyüme tahminini yüzde 5,8'e düşürdü CENEVRE (A.A) - 23.09.2011 - Dünya Ticaret Örgütü (WTO), bu yıla ilişkin küresel ticaret büyüme tahminini yüzde 6,5'ten yüzde 5,8'e düşürdü. Dünya Ticaret Örgütünden yapılan açıklamada, küresel ekonominin görünümüne ilişkin artan belirsizlik ve geçtiğimiz aylarda küresel ticaretin beklentilerin üzerinde yavaşladığı gerekçesiyle, 2011 yılı için küresel ticaret büyüme beklentisinin yüzde 6,5'ten yüzde 5,8'e düşürüldüğü belirtildi. Örgüt, küresel ekonominin bu yıl yüzde 2,5 oranında büyüyeceğini tahmin ediyor.  WTO Başkanı Pascal Lamy yaptığı açıklamada, örgüte üye ülkelerin daha dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, kriz süresince serbest ticaretin sürdürülebilmesi için dünya ticaret sisteminin korunması ve güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Lamy, ''Zaman, tek başına önlem alma zamanı değil. Zaman, işlemekte olan yaşamsal fonksiyonun gelecekte de sürdürülmesi için dünya ticaret sisteminin korunması ve güçlendirilmesi zamanı'' dedi. Dünya Ticaret Örgütü, Nisan ayında yayımladığı tahminlerine göre, Japonya'da 11 Mart'ta meydana gelen deprem ve tsunami felaketi, ABD'de yaşanan borçlanma tavanının yükseltilmesi tartışmaları ve ülkenin kredi notunun düşürülmesi ile Avro Bölgesi'ndeki kamu borcu sorunu nedeniyle özellikle gelişmiş ülkelerde rüzgarın tersten estiğine dikkat çekti.  Örgüt, gelişmiş ülkelerin ihracatının bu yıl yüzde 3,7 artacağı, gayrisafi yurtiçi hasılada (GSYH) ise reel yüzde 1,5 oranında büyüme tahmininde bulundu. WTO, daha önceki tahminlerinde gelişmiş ülkelerin ihracatının bu yıl yüzde 4,5 oranında artacağını belirtmişti. Gelişmekte olan ülkelerin ihracat tahminini ise bu yıl yüzde 9,5'ten yüzde 8,5'e indiren örgüt, söz konusu ülkelerin ekonomik büyümelerinin de yüzde 5,9 olacağını öngörüyor.

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