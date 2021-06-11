Dünya Ticaret Örgütü Başekonomisti Koopman: Konteyner krizine rağmen küresel ticaret toparlanıyor

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Başekonomisti Robert Koopman, uluslararası ticarette son aylarda yaşanan konteyner krizi hakkında konuştu. Koopman konteyner krizinin bazı kritik sektörler açısından ticareti bir miktar yavaşlattığını ancak genel tabloya bakıldığında küresel ticaretin çok güçlü toparlanma işaretleri gösterdiğini söyledi.

Dünya'dan Elif Karaca'nın haberine göre Koopman, küresel arzda geniş ölçekte daha fazla bozulma beklemediklerini, tedarik zincirleri pandemi sonrası toparlanmaya uyum sağlamakta zorlansa da bunların geçici olacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Öte yandan Koopman yaşanan konteyner krizinin öncelikli nedeninin covid-19 salgınında yaşanan kapanmalarda üretimin azalmasından kaynaklandığını söyledi.

Koopman konteyner sıkıntısıyla ilgili ek olarak şöyle dedi:

"Bir diğer neden pandemi sonrası ekonomik toparlanmanın her yerde aynı hızda olmaması, konteynerlerin küresel dağılımında eşitsizliklere neden oldu. Bazı gelişmiş ekonomilerden gelen güçlü ithalat talebi, konteynerlerin bu ülkelerde birikmesine neden oldu. Buna karşılık, ithalat alan ülkelerden ilk tedarikçi ülkelerdeki ürünlere olan talepte ise bir artış gerçekleşmedi."

"Türkiye'de ticari faaliyetleri düşüreceğini düşünmüyorum"

Koopman konteyner krizinin Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ticari faaliyetlerde düşüşe yol açacağını düşünmediğini belirtti. Koopman "Artan fiyatlar ve azalan kapasite, ithalat ve ihracattaki artışı, normal koşullarda görülebilecek seviyelerle kıyaslandığında belki biraz yavaşlatabilir, ancak düşüşe yol açacağını düşünmüyorum" dedi.

Koopman ayrıca yaşanan krizin deniz taşımacılığına önemli bir etki yaratmayacağını belirtti.

Robert Koopman "Sınır ötesi sevkiyatların kompozisyonunda büyük bir değişim göreceğimizi düşünmüyorum. Ürünler zaman hassasiyeti dikkate alınarak genellikle belirli platformlar üzerinden taşınır ve Covid-19 ile de bu durum değişmedi " diye konuştu.

Koopman öte yandan Krizin önümüzdeki dönemlerde de geniş çapta küresel arzda önemli bir değişim beklemediğini dile getirdi.

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