Dünya Tekvando Şampiyonu Nur Tatar: 2 kişiyi dövmek zorunda kaldım; hatta onları hastaneye babam götürdü

Dünya Tekvando Şampiyonu Nur Tatar Askari, Türkiye’de bir kadının kendini koruyabilecek kadar savunma sporu bilmesi gerektiğini, karşılaştığı bir olayda kendini korumak için 2 kişiyi dövmek zorunda kaldığını söyledi.

Güney Kore’de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası’nda kadınlar 67 kiloda şampiyon olan ve geçen mayıs ayında İran asıllı tekvandocu Mehran Askari ile hayatını birleştiren milli sporcu Nur Tatar Askari, 12 Ağustos’ta yapılacak düğün hazırlıklarına başladı.

Tatar Askari, şampiyon olduktan sonra yaşamında fazla bir şey değişmediğini söyledi. Bu yolda elde ettiği büyük başarıların büyük bedellerinin yanı sıra çok güzel yanları da olduğunu söyledi. Askari, “Tekvando sayesinde bir eşim oldu, dünyalara bedel. Ailemin, akrabalarımın değil bütün Türkiye beni tanıdı. İnsanlar tanıyıp tanımadan benim için dua etti, yanımda oldu. En önemli şeyler bunlar. Ayrıca sosyal hayatım, özgüvenim, okulda, eğitimimde, spor hayatımda birçok yükseliş başardım” diye konuştu.

"Türkiye'de bir kadın kendini korumalı"

Yaklaşık 10 yıl önce milli takıma girdiğini, bir gün dünya şampiyonu olacağını hep hayal ettiğini ifade eden Askari, sözlerini şöyle sürdürdü, “Dünya, olimpiyat ve Avrupa madalyasını hep hayal ettim. Ülkemi temsil etmeyi, bayrağımı dalgalandırmayı çok küçük yaştan beri istiyordum ve buna ulaştım. O gün İstiklal Marşı çalarken ve o bayrağım en üst seviyede durduğunda gurur ve onur duydum. Bu madalyayı Türkiye’ye getirmek benim için çok güzeldi. Hayaldi gerçek oldu. İnşallah 2020’de de gerçek olur.”

Tekvandonun sert bir dövüş sporu olarak görülmesine karşın bir savunma sporu olduğunu söyleyen Askari, kız çocuklarının mutlaka kendini savunabilecek kadar savunma sporu bilmesi gerektiğini belirtti. Bir kadının kendini savunabilecek kadar tekvandoyu 4-5 ayda öğrenebileceğini aktaran Askari, şunları kaydetti, “Günümüzde her kadının başına gelebilir. Türkiye’de bir kadın kendini koruyabilecek, savunabilecek kadar savunma sporu bilmesi lazım. Çünkü başımıza bir çok olay gelebiliyor. Bir sürü olay görüyor, yaşıyoruz. Ben bunu her zaman savunuyorum, Türkiye’nin genelinde doğuda, batıda kız çocuklarının tekvando ya da tekvandoya benzer, kendilerini savunabilecekleri branşları yapmalarını öneriyorum.”

"Kendimi korudum"

“Antrenmandan çıkıp eve giderken yolda herhangi bir durumda kendimizi korumamız gerekiyor” diyen Askari, “Benim de başıma geldi. Ben de sonuçta bir kadın olarak kendimi savunabildim, koruyabildim. İki kişiydi. Onları dövmek zorunda kaldım. Kendimi koruduğum için ilk tepkim mutluydum. Hatta o kişileri babam hastaneye götürmüştü” diye konuştu.

2020 Olimpiyatları’ndan sonra tekvando sporculuğunu sonlandırmayı düşündüğünü belirten Askari, “Sonrasında tecrübelerimi gelecek nesillere aktarmak için çalışacağım. Ve kadınların özellikle tekvandoyu sevmesi için elimden geleni yapacağım” dedi.