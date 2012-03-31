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Dünya

Dünya tarihinin en yüksek ikramiyeli lotosu: 640 milyon dolar

Amerikalılar, dünya tarihinin en yüksek ikramiyesini kazanabilmek için loto bayilerine akın ederken, ülke genelinde tam bir loto çılgınlığı yaşandı.

31 Mart 2012 15:01

 

ABD'de dünya tarihinin en yüksek ikramiyeli lotosu çekildi. ''Mega Millions'' adı verilen lotoda büyük ikramiye, haftalardır kazanan çıkmaması nedeniyle 640 milyon dolara ulaştı. Bu nedenle son iki gündür ülke genelinde ''loto çılgınlığı'' yaşandı. Loto bayilerinin önünde uzun kuyruklar oluştu. Amerikalılar, loto biletlerine tahmini olarak toplamda 1,5 milyar dolar harcadı.
 
Kazanan şanslı sayılar, ''2,3,23,38 ve 46'' olurken, ''Mega Ball''da ''23'' numaraya çıktı. Haftalar sonrasında, kazanma olasılığı bir kişiye yıldırım düşmesinden bile daha düşük oranla, 176 milyonda bir olan lotoyu, en az bir kişinin kazandığı açıklandı. Henüz kimliği bilinmeyen bu kişinin lotoyu Maryland eyaletinde oynadığı belirtildi. Başka kazanan olup olmadığı ise ilerleyen saatlerde belli olacak.
 
Çekiliş öncesinde başkent Washington'daki bir bayide loto oynayan Amerikalıların heyecanlı olduğu gözlendi. Amerikalılar, genelde daha düşük rakamlara oynamalarına rağmen, şanslarını artırmak için bu kez biraz daha yüksek rakama oynamayı seçtiklerini anlattı.
 
Amerikalılar, rakamları seçerken ise, bazılarını rastgele işaretlerken, bazılarında da doğum günleri, telefon numaraları, şanslı sayıları gibi rakamları kullandıklarını dile getirirken, ''Büyük ikramiyeyi kazanırsanız ne yapacaksınız?'' sorusuna da ''tatile gideceğim'', ''okul taksitlerimi ödeyeceğim'', ''hayallerimi gerçekleştireceğim'' gibi yanıtlar verdiler.

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