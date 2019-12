'Dünya sussa bile biz susmayız'

T24 - Başbakan Erdoğan, Konya'da katıldığı törende yaptığı konuşmada İsrail'e yönelik sert eleştirilerde bulundu. ''19 yaşındaki Furkan'ı vahşice öldürdünüz'' diyen Erdoğan, Hamas'ın bir terör örgütü olmadığını söyledi ve İsrail'e İngilizce seslendi: You shall not kill (Öldürmeyeceksin)....

İşte Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları:

Bunlar son çırpınışları

Konya ‘Gel her ne olursan ol yine gel. Bizim dergahmız ümitsizlik dergahı değildir’ diyerek dünyaya kucak açmıştır.

Bu sözleri duyamayan, duymak istemeyen bizdeki bölücü terör örgütü gibi hainler var, alçaklar var. Bu güzel vatanımızı bölmek isteyenler var. Temel hak ve özgürlüklerden nasibini almayanlar var. Çocuklara kadınlara musallat olanlar var. Tacizse bunlarda, çocuklara saldırıysa bunlarda. Bunları savunma cüretini gösterenler de var.

İşte en son İskenderun’da olan ortada, roketatarlarla, bombalarla, vatanı savunan Mehmedimize, Mehmetçiğimize saldıranlar ortada.

Bunlar son çırpınışlardır. Sonuna kadar bunlarla mücadelemizi sürdüreceğiz. Ama bunları savunma durumunda olanlara karşı milletimin uyanık olması lazım.

Onlar musalla taşındayken dua bekler, onlar slogan beklemez. Onları siyasi istismar malzemesi yapanlara benim halkım en güzel dersi verecek.

Şehitlerimiz sadece ailelerin değil, hepimizindir. Şehitlerimiz ölü değildir, onlar diridir. Biz onları öyle biliriz, öyle anarız.

Konya ne kadar Mevlana’nın şehriyse o kadar Kılıç Arslan’ın şehridir. Konya ne kadar Hoca Nasreddin’in şehriyse o kadar Süleyman Şah'ın şehridir. Konya, altını çizerek söylüyorum, Yıldırım Beyazıd’ın, Fatih Sultan Mehmet’in, Kanuni Sultan Süleyman’ın da şehridir. Biz bu ülkede, Yunus Emre’yi bildiğimiz kadar Dadaloğlu’nu da biliriz. Hiç kimse Türkiye’yi başkalarına benzetmesin. Hiç kimse Türkiye’nin sabrını test etmeye kalkmasın.

Hani Akif diyor ya:

Zulmü alkışlayamam, zâlimi asla sevemem;

Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.

Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum?

Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum!

Kanayan bir yara gördüm mü yanar tâ ciğerim,

Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim!

Adam aldırma da geç git, diyemem aldırırım.

Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım!

Zalimin hasmıyım amma severim mazlumu...





Bebekleri öldürdüler

Kudüs’ün kaderi İstanbul’un kaderinden ayrı değildir. Gazze’nin kaderi Ankara’nın kaderinden ayrı değildir.

Ramallah’ın, Refah’ın, Hanyunus’un kaderi asla ve asla Konya’nın kaderinden ayrı değildir. Dünya sussa bile biz susmayız, susmayacağız.

Dünya Filistin’e sırtını dönse, biz Filistin’e, Filistin halkına, Gazze’ye, Kudüs’e sırtımızı dönmeyeceğiz. Bunlar kundaktaki masum bebekleri dahi tehdit olarak gördüler. Anaların kucağındaki bebekleri öldürdüler, bizim teröristler gibi.

Yetmedi şimdi bebek mamalarını da tehdit olarak görüyorlar.

Bunlar masum sivillerden, hastanelerden korktular. Gerçekten tanklarla toplarla onların hastanelerini bombaladılar. Yetmedi şimdi tekerlekli sandalyelerinden ilaçtan korkmaya başladılar.





19 yaşındaki Furkan'ı vahşice öldürdünüz

Her türlü rezilliği, her türlü alçaklığı yapıyorlar. Ardından Hamas diyorlar, El-Kaide diyorlar, anti-semitizm diyorlar. Ancak artık mızrak çuvala sığmıyor. Şu konu Hamas, El-Kaide, anti-semitizm konusu değildir. Kimseyi aldatmayın, gerçekçi olun.

Eğer bu dünyada huzur bulacaksak, bu adalet üzerine inşaa edilen bir dünyada olur.

Eğer adilseniz adaletle yaklaşacaksınız.

Savaşın bile hukuku kuralları vardır. Savaşta bile dokunulmayacak olanlar vardır. Beyaz bayrak asılı yardım gemisine saldırdınız. 19 yaşındaki Furkan’ı vahşice öldürdünüz. Furkan’ın elinde silah mı vardı. Hangi hukuk sistemi, hangi inanç, hangi kutsal kitap, sizin bu korsanlığınıza, bu katliamlarınıza gerekli olabilir.





Hamas terör örgütü değil

İsrail’in bu saldırısını bu saldırıya karşı takınılan tavrı aynı şekilde ne yazık ki PKK’nın askerimize olan saldırısıyla, Hamas’ın saldırısını buna benzetenlerde var.

PKK terör örgütünün üzerinden Türkiye Cumhuriyeti pasaportu çıkar. Dışardan bir saldırı değildir. Hamas kendi topraklarını koruma mücadelesini veren direnişçilerdir. Filistin’de seçim kazanmışlardır.

Ben bunları ABD’nin yetkililerine söyledim. Ben Hamas’ı terör örgütü olarak kabul etmiyorum dedim.





İsrail komandoları ateşli silahlarla saldırmış

Şimdi benimle ilgili de yazacaksınız. Ama artık mızrak çuvala sığmıyor. Sizin de bunların da cibilliyetlerini biliyoruz. Biz dürüstün yanındayız, doğrunun adilin yanındayız.

Dün hastanede gidip ziyaret yaptım ve orada 19 tane bu yaralı kardeşimizi gördüm. Eli silahsız olan bu kardeşlerimize, ateşli silahlarla saldırmışlar. Plastik mermi de kullanmışlar, demir leblebi de kullanmışlar, kurşun da kullanmışlar.

Ameliyattan çıkan o kardeşlerimizin halini gördük. Bütün bunları gördükten sonra, ben aynen yakin gördüm. Siz duyduklarınızla, biz gördüklerimizle konuşuyoruz. Onlarda yaşadıklarını bizlere anlattılar.

Bu açık bir terör örgütüdür. Bu İsrail’deki hükümetin nasıl bir hastalıklı ruh halinde olduğunun en bariz örneğidir.







İsrail'e: Öldürmeyi iyi bilirsiniz

Çıkmış, ''Dünya bize karşı iki yüzlü davranıyor'' diyor. Yalancı olan, ikiyüzlü olan sensin. Bir kez daha söylüyorum. Öldürmeyi iyi bilirsiniz.

Ben onlara kendi dillerinden konuşuyorum. Tevrat’taki 10 emirden, 6’ncısı diyor ki: Öldürmeyeceksin.





İngilizce söylüyorum: You shall not kill

Anlamadın mı, bir kez daha söylüyorum. İngilizce söylüyorum. You shall not kill.

Yine mi anlamadın. Bak o zaman senin dilinden söylüyorum. İbranice söylüyorum: “Lo Tir’tsach”