Dünya Supersport Şampiyonası'nın ilk yarışında İtalyan Rolfo zirvede

Dünya Supersport Şampiyonası'nda Avustralya'nın ev sahipliğinde düzenlenen sezonun ilk yarışını, İtalyan motosikletçi Roberto Rolfo kazandı.

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun sakatlığı nedeniyle katılamadığı sezonun ilk yarışı, 4 bin 445 metre uzunluğundaki Phillip Island Pisti'nde gerçekleştirildi.

Henüz ilk bölümlerde kalkan kırmızı bayrak nedeniyle kısaltılarak 10 tur üzerinden yapılan yarışın son anları büyük çekişmeye sahne oldu. Bitiş çizgisini GRT Yamaha takımından Fransız Lucas Mahias'ın az farkla önünde geçmeyi başaran Factory Vamag sürücüsü Rolfo, sezona galibiyetle başladı.

Mahias'ın ikincilikle tamamladığı müsabakada, liderin 1,5 saniye gerisinde kalan West takımının Avustralyalı pilotu Anthony West ise üçüncü sırayı elde etti.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın ikinci yarışı, 12 Mart'ta Tayland'da düzenlenecek.

Sürücüler klasmanı

Sezonun ilk yarışının ardından sürücüler klasmanının ilk 5 sırasındaki puan durumu şöyle:

1. Roberto Rolfo (İtalya) - 25 puan

2. Lucas Mahias (Fransa) - 20

3. Anthony West (Avustralya) - 16

4. Kyle Ryde (Büyük Britanya) - 13

5. Niki Tuuli (Finlandiya) - 11