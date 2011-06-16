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Dünya soğuma dönemine girebilir

Güneş üzerindeki lekeler 11 yıllık döngüler halinde artıyor veya kayboluyor. Ancak şimdi bu döngünün bozulduğu gözleniyor.

16 Haziran 2011 03:00

T24 - Amerika Birleşik Devletleri'ndeki araştırmacılar güneşteki faaliyetlerde gözlenen değişimin, dünyayı geçici olarak bir soğuma dönemine sokabileceğini açıkladı.  

Güneş üzerindeki lekeler 11 yıllık döngüler halinde artıyor veya kayboluyor. Ancak şimdi bu döngünün bozulduğu gözleniyor. BBC Türkçe'de yer alan haber şöyle:  

Bilim adamları güneşin yaydığı enerjiyi, güneşin üzerindeki lekelerin manyetik boyutlarını ölçerek izleyebiliyor.   



1645 yılından sonra da dünya güneş lekelerinin asgari düzeyde olduğu 70 yıllık bir süreç yaşamıştı. Bu dönemde küresel ısı yarım derece düşmüştü. Avrupa'nın ısısı da bir derece daha soğumuştu.  

Amerikan Astronomi Derneği'ne sunulan üç araştırmada, güneşin yeni bir "asgari leke" dönemine girmekte olabileceği belirtiliyor. Bununla birlikte bilim adamları, güneşteki faaliyetleri önceden kestirmenin çok zor olduğu gerçeğini de hatırlatıyor.  

Eğer iklim değişikliği öngörüldüğü gibi meydana gelirse, küresel ısıdaki artış güneşten kaynaklanan soğumadan 3 ile 9 kat yüksek olabilir.  

Yapılan son araştırma, siyasi açıdan da bir karışıklık yaratacağa benziyor. Şimdi sorulan soru şu: Eğer dünya, en azından bir süre için bile olsa soğuyacaksa, hükümetler insanları sera etkisi yaratan gaz üretimini kesmeye nasıl ikna edebilecek?



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