Dünya Slalom Birincisi Aylin Erdil

Sörfle ilgili başarı haberlerinde Türkiye’de öne çıkan birkaç isim var: Çağla Kubat, Ertuğrul İçingir, İlknur İçingir ve Bora Kozanoğlu. Son dönemde bu isimlerin arasına bir yenisi daha eklendi: Aylin Erdil. 19 yaşındaki Erdil, IFCA’nın (International Funboard Class Association) düzenlediği beş yarışta topladığı puanlarla 2008 slalom dünya sıralamasında birinci oldu. Erdil yine IFCA’nın düzenlediği yarışta gençler slalom kategorisinde dünya ikinciliğini kazanmıştı.

İngilizce, Almanca ve Fransızca bilen Erdil İngiltere Brighton’daki University of Sussex’te politika ve felsefe okuyor. Deniz kıyısında bir okul seçmiş çünkü okuldan arta kalan zamanlarda-hava şartları da müsaitse- günde dört saat antrenman yapıyor.



2008’de katıldığı yarışmalar için üç sörf tahtası ve altı yelken taşıdığı 200 kiloluk dört bavulla beş kıtayı gezmiş. Erdil’in geçen ay yarıştığı Cape Town’daki en tehlikeli “yol arkadaşı” köpekbalıklarıymış.



Sörf hayatınıza nasıl girdi?



Çocukluğumdan beri sporla iç içe büyüdüm. 3 yaşında kayağa başladım. Sonra patene ve aletli jimnastiğe. Annem ve babam sörf yapıyor. Her yaz tatilinde sörf yapabilecekleri bir yer seçerlerdi. Ben de anne ve babamı örnek aldım, sörf tahtasının üzerine ilk kez 8-9 yaşında çıktım. 13 yaşında yarışlara hazırlanmaya başladım. Antrenörlüğümü de Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nda öğretim üyesi olan babam üstlendi. Katıldığım yarışlarda arka arkaya birincilikler, ikincilikler aldım ve gerisi geldi.



“Yarış heyecanımı yenmek için en iyi yöntemim erkek arkadaşımı aramak“



Yarışlardan önce ruh haliniz nasıl oluyor?

Derece yapmayı çok istiyorum. Bu yüzden heyecandan zor uyuyorum. Kendimi sakinleştirmeye çalışıyorum. Heyecanımı ve stresimi yenmek için en iyi yöntemim yarışlardan önce erkek arkadaşımı aramak. O beni rahatlatıyor.



Çağla Kubat’la yaptığım röportajda “Bugüne kadar üç erkek arkadaşım oldu, üçü de sörfçüydü. Büyük ihtimalle kocam da sörfçü olur. Çünkü herhangi bir erkeğin benim antrenman programımı anlayacağını sanmıyorum” demişti. Sizin erkek arkadaşınız da sörfle ilgileniyor mu?



Evet, o da benim gibi sörfçü. Yarışlara da katılıyor. Erkek arkadaşımla aynı hobiye sahip olmak ve onunla birlikte sörf yapmak hoşuma gidiyor. Aynı dilde konuşuyoruz, birbirimizin halinden anlıyoruz.



Türkiye’deki yarışlarda Çağla Kubat’ı geçebiliyor musunuz?

2008 Türkiye Windsurf şampiyonasında birinci sırada Çağla vardı, ben ikinci sıradaydım. Ama yurtdışındaki yarışlarda Çağla’nın önündeyim. 2009’daki Türkiye yarışlarında onu geçmeyi çok istiyorum.



“Ödül beni okulun en popüler kızı yapmadı”



Okuldaki arkadaşlarınız dünya şampiyonu olduğunuzu biliyor mu?

Sadece çok yakın arkadaşlarıma söyledim. Onlardan şampiyon olduğumu duyan başka öğrenciler beni tebrik etmeye geliyor. Ama yanlış anlamayın, bu ödülle okulun en popüler kızı olmuş falan değilim.



Fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla iyi kas yapmışsınız. Sörfün dışında ilgilendiğiniz başka sporlar var mı?



Kano, wakeboard yapıyorum. Ayrıca kollarımı ve bacaklarımı güçlendirmek için fitness salonunda ağırlık çalışıyorum.



Kore’den Afrika ve İspanya’ya kadar pek çok yerde yarışlara katıldınız. En çok nerede windsurf yapmak keyif verdi size?



Bodrum, Hawai ve Cape Town. Aslında sert rüzgarın olduğu her yerde sörf yapabilirim. Sert rüzgara bayılıyorum.



“Yarış öncesindeki tatlı rakibim yarışta bir cadıya dönüşüyor”



Kadınlar iş hayatında erkeklere göre daha hırslı oluyor. Sörfte de aynı şey geçerli mi?



Kadınlar birbirlerini çok kıskanıyorlar. Yarış öncesinde tatlı biri olarak tanıdığın rakibin bir anda değişiyor, yarışta tırnaklarını çıkaran bir cadıya dönüşebiliyor. Erkekler daha sakin, arkadaşlıklar kuruyorlar. Yeri geldiğinde birbirlerini destekliyorlar.





“Yarış masraflarımı ailem karşılıyor”



“Yarışları kazanmamda Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Nazlı İmre ve Windsurf sınıfı sekreteri Engin Kalafatoğlu, Bodrum Ortakent Belediyesi Başkanı Mehmet Kocadon’un büyük katkıları oldu. Türk Havayolları, SeaSnow, StarBoard, LoftSails, Mystic ve MauiMagic bana sponsor olan firmalar. Yarışmalara lisanslı ferdi sporcu olarak katılıyorum. Yarışmalara hazırlanma masraflarımı ailem karşılıyor.

Ana sponsora ihtiyacım var. Bir kulübün bana sahip çıkmasını istiyorum.”



(Milliyet)