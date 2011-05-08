-DÜNYA SİNEMASININ KALBİ CANNES'DA ATACAK CANNES (A.A) - 08.05.2011 - 64. Cannes Film Festivali, ünlü Amerikalı yönetmen Woody Allen'ın, "Midnight in Paris" isimli filminin yarışma dışı gösterimiyle 11 Mayıs'ta açılıyor. 22 Mayıs'ta sona erecek festival dolayısıyla, dünya sinemasının kalbi Cannes'da atacak. Festival sırasında, 20'si büyük ödül Altın Palmiye için olmak üzere 86 uzun metrajlı film gösterilecek. Festivalin, ''Quinzaine des realisateurs'' bölümünde 25, ''La Semaine de la Critique'' bölümündü 7 film yarışırken, yine 34 filim yarışma dışı gösterilecek. Festivalde gala gecesine katılan yıldızlar için 60 metre uzunluğunda kırmızı halı hazırlandı. -CEYLAN, ALTIN PALMİYE İÇİN YARIŞIYOR- Altın Palmiye için yarışacak filmler arasında yer alan Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi ''Bir Zamanlar Anadolu''nun galası, 21 Mayıs'ta Cannes'da yapılacak. Festival için yaklaşık 4.500 gazeteci kayıt yaptırdı. Festival sırasında, kurulacak sinema pazarında 4.240 filim görücüye çıkacak. 15 bin metrekare genişliğindeki bir alana kurulacak sinema pazarına 101 ülkeden 601 firma ve yaklaşık 10 bin kişi katılacak. Pazarda, yeni çekilmiş veya çekilmekte olan filmler alıcılara tanıtılacak.. Sinema pazarındaki 34 salonda, bu pazara çıkan filmler içinden yaklaşık 900'ü, dünyanın çeşitli bölgelerinden gelmiş alıcılar için gösterilecek. Festivalin güvenliğini, festival sarayının çeşitli yerlerine yerleştirilen güvenlik kamaralarıyla birlikte, 700 polis sağlayacak. -FESTİVAL BÜTÇESİ 20 MİLYON AVRO Festivalin bu yılki bütçesi 20 milyon avro. Bunun yarısını Kültür Bakanlığı, diğer yarısını Cannes'daki yerel yönetim karşılayacak. Festival sırasında, Cannes'daki işyerlerinin toplam cirosunun 200 milyon avroyu aşması bekleniyor. Cannes'ın 40 bin olan nüfusu, festivalle birlikte 200 bini geçecek Bu yıl festivalin jüri başkanlığını Robert de Niro yapıyor. Ünlü yönetmenler Terrence Malick'in "Tree of Life", Pedro Almodovar'ın "The Skin I Live In" ve Lars Von Trier'in "Melankoli" ile Belçikalı Dardenne kardeşlerin "Set Me Free" filmleri de Altın Palmiye adayları arasında.