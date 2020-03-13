Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi: 50 milyon kişi Koronavirüs nedeniyle işsiz kalabilir

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili bugün bir açıklamada bulundu. Konseyden yapılan yazılı açıklamada WTTC Başkanı Gloria Guevera "WTTC verilerine göre Koronavirüs salgınının turizm sektörüne sert bir etki yapması bekleniyor. Son analizlere göre sektörde dünya genelinde 50 milyon kişi işini kaybetme riskiyle karşı karşıya bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Son yayımlanan verilere göre 2020 yılında dünya genelinde seyahatler yüzde 25 düşebilir. Bu da sektörün yüzde 12 ila 14'ünün işini kaybetmesi anlamına geliyor.

HaberTürk'te yer alan habere göre, WTTC bunun yanında sektörün üzerindeki yükün alınması için dünya genelindeki hükümetlere bazı önerilerde bulundu. Bunların başında vize uygulamalarının rahatlatılması geliyor. Alınabilecek tedbirler arasında turizmle ilgili vergilerde indirime gidilmesi ve sektöre teşvikler verilmesi de yer alıyor.