'Dünya sessiz kalıyor'



IŞİD örgütünün Suriye'nin kuzeyindeki Kürt bölgesi Kobani'ye yönelik saldırıları devam ederken, Suriye'deki Kürt partisi PYD'nin Eşbaşkanı Salih Müslim, uluslararası toplumun Kobani'nin korunması konusunda başarısız kaldığını söyledi.

Kürt haber ajansı Fırat'a açıklamalarda bulunan Müslim, dünyanın Kobani'nin karşı karşıya kaldığı katliam tehdidi karşısında sustuğunu söyledi. Müslim, ABD ve müttefiklerinin Kobani çevresindeki IŞİD radikallerini hedef alan hava saldırılarının yeterli olmadığını ifade ederek "ABD ciddi olsaydı, onları çok kısa bir süre içinde püskürtebilirlerdi" değerlendirmesinde bulundu.

Salih Müslim, IŞİD'e karşı savaşan PYD'nin silahlı kolu YPG'ye kimsenin destek vermediğini kaydetti. "Silah istiyoruz. Ancak bize para karşılığında bile silah satılmadı" diyen Kürt politikacı, "Kobani için kim bir şey yapmak istiyorsa, şimdi yapsın" diye sözlerini sürdürdü.

Bayrak dikildi

Öte yandan Türkiye sınırından, çatışmaların devam ettiği Kobani'nin doğusunda iki farklı noktada pazartesi günü IŞİD örgütünün bayrağının asıldığının görüldüğü bildirildi.

AFP haber ajansına açıklamada bulunan bölgedeki Kürt yetkililerden İdris Nahsen ise örgütün Kobani'ye girip girmediğinin anlaşılamadığını söyledi.

Türkiye adımlarını belirliyor

CNN televizyonuna konuşan Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu da Kobani'deki insanlara yardım edebilmek için mümkün olan her girişimde bulunacaklarını, Kobani'ye kara birlikleri gönderilmesinin ise başka bir karar olduğunu kaydetti.

Kobani'ye operasyon yapılması durumunda, Suriye'nin bütününe müdahale etmek gerektiğini ifade eden Davutoğlu, IŞİD'a karşı atılacak bir sonraki adım konusunda koalisyon üyeleri ile çalıştıklarını, ancak bunun sadece Kobani için olmadığını vurguladı.

IŞİD'e karşı mücadelede Suriye, Irak ve Lübnan'ı içeren bir strateji uygulanması gerektiğini kaydeden Davutoğlu, bu stratejinin insani, siyasi ve askeri yönleri olması gerektiğini belirtti.