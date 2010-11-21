Dünya şehirlerinin başkanı Topbaş

T24- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, BM üyesi 192 ülkenin 136'sından binlerce yerel yönetimin üyesi olduğu Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatının (UCLG) yeni başkanı oldu.





UCLG'nin Meksika'da düzenlenen 3. Dünya Kongresi çerçevesinde Mineria Sarayı'nda toplanan UCLG Dünya Konseyi, teşkilatın 2010-2013 dönem başkanını seçti. Başkanlık için en güçlü aday olarak gösterilen Topbaş, Lizbon Belediye Başkanı Antonio Costa'nın kendisiyle birlikte çalışmayı istediğini belirterek çekilmesi üzerine tek aday olarak girdiği seçim sonunda teşkilatın yeni başkanı oldu.



Kadir Topbaş konseyde yaptığı konuşmada, bugünden sonra yeni bir dönem başladığını belirterek, "Artık daha güçlü ve kendisini ciddi şekilde hissettiren, beklentilere cevap veren bir UCLG olacak. Bunu birlikte yapacağız" dedi. Teşkilatın en az iki ayda bir toplanacağını belirten Topbaş, her bir eş başkanın "Bin Yıl Kalkınma Hedefleri"nin ana temalarından birinden sorumlu olup, takibini yapacağını söyledi.





"Diğer bir hedefim de mutlaka BM'de bir ofis yapmak, burada aktif olmak" diye konuşan Topbaş, BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon'dan bir randevu alarak bu arzu ve beklentilerini ileteceklerini ve takipçisi olacaklarını vurguladı.



Başkanlığı süresince kardeş şehir protokollerinin de aktif olmasını sağlamak için UCLG çatısı altında kardeş belediyelerin çalışmalarını takip eden bir sistem oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayan Topbaş, afet durumlarında eş başkanlarla anında bir araya gelinmesi ve atılacak adımlara karar verilmesi için de mekanizma oluşturulmasını istediğini belirtti.



UCLG'nin kuruluşundan bugüne başkanlığını yürüten Paris Belediye Başkanı Bertrand Delanoe'nin kendilerini takip ettikçe, "Bir tohum attım, ulu bir çınar oldu" diyeceğini kaydeden Topbaş, insan odaklı çalışmaları birlikte yapacaklarını söyledi. Mevlana'nın "Bir neslin geleceğini bir önceki nesil hazırlar" sözünü anımsatan Topbaş, yerel yöneticiler olarak kendilerinin de sonraki nesillerin geleceğini hazırlayacaklarını ifade etti.



Topbaş, "Artık kuruluşumuz bitti, gücümüzü dünyaya haykırmak zamanı geldi. Dünyadaki bütün yerel yönetimler UCLG çatısı altına gelsin istiyoruz. Çünkü biz gerçekten güçlüyüz, biz siyaset yapmıyor halkı temsil ediyoruz" diye konuştu.



UCLG Başkanlığının Dünya Konseyi üyeleri tarafından kabul edilmesi üzerine de üyelere teşekkür eden Topbaş, her bir üyeyi temsil ettiğini ifade etti.



"Prestijli bir belediye başkanı"



Konsey toplantısında Başkan adaylığından çekildiğini açıklayan Lizbon Belediye Başkanı Costa, başkanlığa UCLG'yi birleştirmek için aday olduğunu belirterek, "Ben bir Avrupalıyım ama köklerim Mozambik'te ve Hindistan'da. Ben bir Avrupa başkentinin belediye başkanıyım, o da kültürlerin birleşme noktasıdır" dedi.



Dünyada artık kültürler ve dinler arası diyalog oluşturmak zorunda olduğunu belirten Costa, "Kadir Topbaş ile birlikte aynı ekipte çalışmak istiyorum, son derece prestijli bir belediye başkanı. Avrupa'nın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'un belediye başkanı" diye konuştu.



Dünya Konseyinde UCLG başkanlığını 6 yıl yürüten Paris Belediye Başkanı Delanoe'ye, onursal başkan unvanı verildi. Gelecek Dünya Konseyi toplantısının da 2013'te Fas'ın Rabat kentinde yapılmasına karar verildi.







